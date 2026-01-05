瑞銀上調黃金目標價 甚至不排除有望上衝至這個價位

黃金價格近期創下歷史新高，主要受美元走弱、地緣政治緊張加劇、制度性不確定性持續以及季節性流動性偏緊等因素推動。瑞銀持續看好金價漲勢，並將目標價上調至每盎司5,000美元，甚至不排除有機會衝高至5,400美元。

瑞銀指出，本輪金價反彈，使得黃金成為自1979年以來表現最強勁的年度。央行持續增持黃金、ETF投資流入增加、以及金條和金幣等實物需求的走強，為金價上行提供了堅實支撐。

展望2026年，瑞銀認為，黃金需求有望保持穩步增長，主要受實際利率下行、全球經濟不確定性上升、以及美國國內政策變數（尤其是中期選舉和財政壓力加劇）等因素驅動。

隨著市場對美國財政可持續性的擔憂加深，央行及投資人或將繼續青睞黃金等無對手風險的實物資產。此外，官方部門近年來在推動黃金市場發展中發揮了關鍵作用，這一趨勢有望在今年延續。

根據最新預測顯示，2026年全球央行黃金淨購買量將達到950噸，高於此前900噸的預期。 IMF月度數據中持續存在的低報現象，以及與儲備經理的交流，均顯示各國增持黃金儲備的意願強烈。

黃金ETF的投資熱度也有望維持高位，預計2026年資金淨流入將達825噸，較此前預測的750噸進一步提升，且遠超2010—2020年年均水準。

同時，美國利率下行預期、對美國聯準會獨立性擔憂、以及政府債務壓力上升等因素，進一步強化了黃金的避險屬性。

不過，當前金價已處於高位，若美國聯準會意外轉向鷹派或ETF出現大規模贖回，金價可能面臨下行壓力。歷史經驗顯示，美國大選後金價或進入盤整期。

總體而言，瑞銀繼續看好黃金，並將2026年3月、6月和9月的目標價由每盎司4,500美元上調至5,000美元，預計2026年底（美國中期選舉后）將小幅回落至4,800美元。

若政治或金融風險進一步上升，金價甚至有望衝高至5,400美元（此前為4,900美元）。 瑞銀說，黃金仍是極具吸引力的資產，也是投資組合中重要的風險對沖工具。