台股站上3萬點、台積電「一個人的武林」？國安基金操盤手這樣說

2026年才展開第二個交易日，台股5日就強勢開場，盤中大漲超過900點，最高站上30,200點，再創歷史新高，其中，權值股王台積電（2330）盤中更衝至1695元再創新天價。立委李坤城今日詢問，今年是否又是台積電一個人的武林？國安基金執行秘書、財政部政務次長阮清華回應，希望產業發展可以更平衡，目前確實有兩極化的味道。

立法院財政委員會5日針對「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告。立委羅明才質詢指出，台股已經站上3萬點大關，他也問到，台股是否能站穩3萬點的看法。

對此，國安基金執行秘書、財政部政務次長阮清華回應，股市很難預估，但台灣在產業上包括AI與高速運算站在對的一方，未來產業發展可期。

羅明才進一步問及，國安基金是否趁勢賣台積電股票？阮清華指出，在國安基金退場前都不會賣股，至於何時退場將交由國安基金委員會來做決議，他也說，即便退場也不會「一兩天就賣掉」，須看市場的狀態而定。

立委李坤城質詢時也問到，是否有料到三萬點「來得這麼快」？阮清華指出，市場真的很難預估，但台灣因AI與高速運算等新興產業發展快速，也反映至股價上面，帶動上市櫃整體市值超過百兆元，位居全球第八位，「以前大家覺得三萬不太可能發生，但是今天就發生了。」

李坤城指出，台股今日站上三萬點，台積電是一大功臣，只要上漲一元帶動大盤約八點，因此光是台積電今日就上漲近百點，貢獻七、八百點，今年是否又是台積電一個人的武林？他提醒，今日下跌家數比上漲家數來的多，這樣對於台灣長期產業的發展並不健康。

阮清華也說，希望產業發展可以更平衡，目前確實比較有兩極化的味道，高科技產業跟AI、高速運算有關者表現較好，這需要跨部會努力，協助傳統產業持續升級，並密切注意。