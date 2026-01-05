日本股市 2026年展望：低本益比、高性價比 具配置優勢

日本雖然為臺灣及全球投資人所熟悉，但其實對日本股市的實際運作仍相當陌生。日本歷經30年停滯後，因工業與科技基礎逐步回升，加上政府積極推動結構性改革，使股市活力顯著提升。日本股市近年表現優於歐美，主要來自於企業盈餘穩健成長、外資回流以及企業活化與回購動能。從日本在半導體、市場結構及國防政策等多面向的產業競爭力來看，市場普遍認為，日本仍是全球重要科技強國之一，並有望持續受惠於良性通膨環境與外資青睞。

總結2025年，日本政策方向，在國家安全、經濟振興與外交升溫三大領域。國防預算逐步提升、經濟政策聚焦AI、國防與重工產業，以及積極推動外交事務，使日本在全球政經格局中地位更為突出。此外，半導體、金融、量子電腦與IP資源等領域具備深厚基礎，核心產業與科技創新具備長期潛力機會。

兆豐日本優勢多重資產基金經理楊寳杉表示，展望2026年，日本股市將因中國資金潮、臺灣半導體產業強勁訂單、有持續發展潛力，另外政策改革有助於提升企業活力與市場透明度，吸引外資回流和促進產業升級。選股方向，關注具備核心技術、產業競爭力及國際戰略地位的企業，特別是半導體、金融與工業重工等領域。楊寳杉強調，但風險也不容忽視，因加強觀察其政策執行力及國際合作進展，才能確保市場是否長期穩健發展；整體而言，日本股市2026年展望，本益比相對較低、性價比相對較高，具有配置優勢。 投資人看好日本市場，建議可以做多元配置，把握長期機會。