聯博：多元債券並行 在波動中尋求收益機會與風險平衡

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

展望2026年，聯博投信持續看多美股，但考量美股連續三年繳出雙位數報酬率，股市評價已處於高檔，波動不免增加，未來報酬空間也可能受限。投資人可以放眼債市的多重投資機會，以分散風險同時獲取收益。

聯博投信指出，美國經濟成長放緩但未失速，通貨膨脹下滑卻仍具韌性，且聯準會（Fed）降息邁入下半場，債券資產不僅提供收益機會，還具備分散股市風險效果，將是2026年投資組合中不可或缺的標的之一。各類債券都有投資機會，投資人宜多元配置。

聯博認為，非投資等級債在2026年可望續航，主要受惠於殖利率有吸引力、波動低於股市但報酬並不差、信用品質已大幅提升。投資等級債也有多項利多支撐，包括企業基本面仍強健（尤其是金融債）、需求暢旺且供給可控、殖利率比過去數年有吸引力。尤其是BBB 等級債，最能兼顧品質與收益。

聯博指出，公債仍是重要避險工具，聚焦中短天期公債有助因應利率風險。至於新興市場債，受惠於部分新興國家仍存在降息空間，有助支撐債市表現。不過，新興市場地緣政治風險較高，且個別國家與發債機構表現差異大，建議視個人風險屬性採衛星局部配置。

