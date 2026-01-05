台積電距1700只差一步 呂仁傑：慎防明天獲利回吐賣壓

台積電今日早盤一度大漲110元，再創1695元新天價，距離1700元下一個里程碑只差臨門一腳。華南投顧董事長呂仁傑表示，光是台積電這一檔股票今天就貢獻了800點以上的漲幅，等於是一天就漲完一周漲幅，而且今天台股的大盤成交量有可能超過8000億元，同樣再創新高。

台股今天大漲跟美國總統川普快速處理完委內瑞拉的問題也有關係。呂仁傑表示，川普居然一天之內就可以把委內瑞拉搞定，所以今天不只台股大漲，日股跟韓股也大漲。

不過呂仁傑提醒，如果成交量超過八千億以上，代表短線已經出現過熱訊號，而且今天除了台積電等為數不多的半導體大型權值股之外，其他例如軍工跟生技族群的類股並沒有同步上漲，如果投資人想要追高的話，最好再觀察一下台積電大漲的效應是否有擴散到其他的族群，會比較安全。

許多投資人心急是否應該追高？呂仁傑分析，畢竟台積電今天大漲超過100元，漲幅太大，明天不無獲利回吐的賣壓，投資人還是要小心。但是呂仁傑也表示，台積電中長線往兩千元股價邁進是確定的，除此之外，短線會有C E S（美國消費電子展）利多支持，屆時輝達執行長黃仁勳將來台發表演說，以及台積電在1月15日召開的法說會，應該都會釋出好消息。