台積電距1700只差一步 呂仁傑：慎防明天獲利回吐賣壓

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台北股市上午開盤後一小時內站上3萬點歷史新高。記者陳易辰/攝影
台北股市上午開盤後一小時內站上3萬點歷史新高。記者陳易辰/攝影

台積電今日早盤一度大漲110元，再創1695元新天價，距離1700元下一個里程碑只差臨門一腳。華南投顧董事長呂仁傑表示，光是台積電這一檔股票今天就貢獻了800點以上的漲幅，等於是一天就漲完一周漲幅，而且今天台股的大盤成交量有可能超過8000億元，同樣再創新高。

台股今天大漲跟美國總統川普快速處理完委內瑞拉的問題也有關係。呂仁傑表示，川普居然一天之內就可以把委內瑞拉搞定，所以今天不只台股大漲，日股跟韓股也大漲。

不過呂仁傑提醒，如果成交量超過八千億以上，代表短線已經出現過熱訊號，而且今天除了台積電等為數不多的半導體大型權值股之外，其他例如軍工跟生技族群的類股並沒有同步上漲，如果投資人想要追高的話，最好再觀察一下台積電大漲的效應是否有擴散到其他的族群，會比較安全。

許多投資人心急是否應該追高？呂仁傑分析，畢竟台積電今天大漲超過100元，漲幅太大，明天不無獲利回吐的賣壓，投資人還是要小心。但是呂仁傑也表示，台積電中長線往兩千元股價邁進是確定的，除此之外，短線會有C E S（美國消費電子展）利多支持，屆時輝達執行長黃仁勳將來台發表演說，以及台積電在1月15日召開的法說會，應該都會釋出好消息。

外資買盤力挺台股 第一金投顧董座：成交量應會飛躍七千億創新高

台股飛躍30,000點，也帶動台股成交量爆出大量，第一金投顧董事長黃詣庭指出，台股上周成交量超過6800億，今日以現在的...

台股站上3萬點高檔 散戶：沒台積電根本沒吃到紅

台股站上3萬點，台積電更是再創1695元新天價，但有散戶直言，面對高點，追高與觀望心態交織，想買買不起，投資焦慮也隨之浮...

內外資加碼 台積電領軍 台股飛越30000點

台股今（5）日收盤站上30000點整數關卡，終場收在30105點，上漲755點，成交值放大至7658億元。在權值股領軍下...

台股站上三萬收30,105點續創歷史新高 權王台積電登1,670元、大漲85元

台股5日開高勁揚，最高達30,339點，一舉站上三萬大關，續創歷史新高，終場收在30,105點，上漲755點，漲幅2.5...

瑞銀財富管理 CIO：黃金價格持續上調 有望衝高至5,400美元

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）繼續看好黃金，並將2026年3月、6月和9月的目標價由每盎司4,500美元上調至5,...

30000點馬年地板價？ 法人點名「2A+2T」是布局首選

台股2026年第2個交易日就衝破30,000點關卡，由權王台積電領軍上衝，法人直言，在資金面、題材面、基本面等利多源源不...

