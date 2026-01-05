台股跟台積電今日為何會漲成這樣？ 李鎮宇這麼說

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台北股市上午開盤後在台積電帶動下加權指數站上3萬點歷史新高。記者陳易辰／攝影
台北股市上午開盤後在台積電帶動下加權指數站上3萬點歷史新高。記者陳易辰／攝影

台積電今日帶領台股衝上3萬點，台新投顧副董事長、台新金控首席經濟學家李鎮宇表示，市場是在提前押寶台積電1月15日法說會的答案。他認為，指數衝破三萬只是衝過心理關卡，目前30277點漲 3.17%比較像是市場在修正「之前太保守的假設」而不是進入失控狀態，他樂觀看好台股今年可能上35000點。

李鎮宇認為，今年台股的主旋律沒有變：AI 硬體建設還在跑，資本支出循環還在往上，指數不會只停在三萬。現在看35000點不是喊口號，是一個在情境假設下合理的上緣。市場真正的風險「不是今天漲太多，而是你還用去年的眼鏡在看今年的產業」。

李鎮宇分析，現在盤面反應的不是今天的數字，而是大家心裡已先假設：台積電這次法說不會只是「穩健成長」，而是會直接把市場的天花板往上掀。他表示，台積電1月15日法說會只要確認三件事：先進製程報價真的上調、資本支出確定往上、先進封裝擴產時程不拖，現在市場的想像空間就會被證實，不會被打臉。

李鎮宇強調，最關鍵的是資本支出；原本市場估計500億美元，現在圈內傳的版本是550億美元起跳，這不是小修正，是直接告訴你「先進製程跟先進封裝，台積電今年不打算踩煞車。」

李鎮宇指出，台積電大漲的時間點也很漂亮。一月本來就是市場的作夢行情，法人在做年度配置，企業在講新年度展望，只要方向夠清楚，資金就敢先進來卡位。所以看到的不是零星拉抬，而是整個權值股結構一起動。

對於成交量放大，李鎮宇則認爲很多人或許會緊張，但他反而覺得今天的量是「健康的」。現在預估大概7500億，紅盤、量增，還在可控區間內。「真正要小心的是哪一種？超過8000億、而且還收黑，那才叫短線警訊。今天不是。」李鎮宇這麼說。

李鎮宇表示，台積電跳空上去、直接站上1695元，創歷史新高，漲幅6%多，這不是短線客在亂拉，而是資金在重新定價未來兩年的產能跟技術路線。

李鎮宇認爲，盤面資金開始往下游擴散，廠務、先進封裝設備、先進製程設備與材料、半導體特用化學，今天不是亂漲，是在對應一個很清楚的產業訊號：AI 不是口號，是實體建設，而且今年還在加速。

