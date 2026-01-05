快訊

從狂賣891戶到只賣41戶 全台十大預售慘區曝光

對話透露有毒關係！精神科醫：立刻遠離「常用2個地雷關鍵詞」的人

台股首攻3萬點 阮清華：國安基金退場前不賣股

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台股今天突破3萬點，負責操盤國安基金的財政部政務次長阮清華今天在立院財委會備詢表示，國安基金退場前不會因為台股站上3萬點賣股。記者潘俊宏／攝影
台股今天突破3萬點，負責操盤國安基金的財政部政務次長阮清華今天在立院財委會備詢表示，國安基金退場前不會因為台股站上3萬點賣股。記者潘俊宏／攝影

台股首度攻破3萬點大關，創歷史新高，各界關注國安基金態度，國安基金護盤手、財政部次長阮清華指出，目前AI、高速運算熱潮，台灣站在對的一方產業發展未來蠻好；國安基金尊重市場，不會壓抑台股，退場與否則由委員會決議。

2026年伊始，美股開出紅盤，台股今天大漲逾800點，盤中一度站上30200點，創歷史新高，台積電今天在台股現貨市場最高觸1685元再創新天價。

國民黨立委羅明才今天在立法院財政委員會關切台股攻破3萬點，阮清華表示，股市很難預估，但目前AI、高速運算熱潮，台灣站在對的一方，產業發展未來蠻好。

民進黨立委李坤城提醒，當中台積電對台股貢獻很大，要注意產業均衡，避免只是「一個人的武林」。阮清華表示，以前覺得3萬點好像很難發生，今天就發生了，原因是關鍵產業發揮重大作用，確實台積電貢獻很大；政府希望產業平衡，現在有點產業兩極化的味道，盼透過跨部會共同努力，協助相對傳統的產業升級。

此外，羅明才提到，市場傳聞國安基金似乎有賣股，讓台股不要漲太多，阮清華表示，國安基金尊重市場機制，不會壓台股，且國安基金退場前也不會賣股，即便要退場，也不會1、2天賣掉，會看市場狀況；羅明才追問國安基金何時退場，阮清華說，國安基金退場由委員會決議。

台股 台積電

延伸閱讀

新青安補貼對象失焦 高所得戶申請破一萬件

共軍軍演期間管碧玲聚餐挨轟 海巡署長證實：我建議可照常舉行

朝野僵局柯文哲怪賴總統 民進黨反問：認同藍白擋總預算？

立委李坤城等人攜手企業 為國門執勤犬加菜

相關新聞

外資買盤力挺台股 第一金投顧董座：成交量應會飛躍七千億創新高

台股飛躍30,000點，也帶動台股成交量爆出大量，第一金投顧董事長黃詣庭指出，台股上周成交量超過6800億，今日以現在的...

台股站上3萬點高檔 散戶：沒台積電根本沒吃到紅

台股站上3萬點，台積電更是再創1695元新天價，但有散戶直言，面對高點，追高與觀望心態交織，想買買不起，投資焦慮也隨之浮...

內外資加碼 台積電領軍 台股飛越30000點

台股今（5）日收盤站上30000點整數關卡，終場收在30105點，上漲755點，成交值放大至7658億元。在權值股領軍下...

台股站上三萬收30,105點續創歷史新高 權王台積電登1,670元、大漲85元

台股5日開高勁揚，最高達30,339點，一舉站上三萬大關，續創歷史新高，終場收在30,105點，上漲755點，漲幅2.5...

瑞銀財富管理 CIO：黃金價格持續上調 有望衝高至5,400美元

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）繼續看好黃金，並將2026年3月、6月和9月的目標價由每盎司4,500美元上調至5,...

30000點馬年地板價？ 法人點名「2A+2T」是布局首選

台股2026年第2個交易日就衝破30,000點關卡，由權王台積電領軍上衝，法人直言，在資金面、題材面、基本面等利多源源不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。