台股首攻3萬點 阮清華：國安基金退場前不賣股

台股首度攻破3萬點大關，創歷史新高，各界關注國安基金態度，國安基金護盤手、財政部次長阮清華指出，目前AI、高速運算熱潮，台灣站在對的一方產業發展未來蠻好；國安基金尊重市場，不會壓抑台股，退場與否則由委員會決議。

2026年伊始，美股開出紅盤，台股今天大漲逾800點，盤中一度站上30200點，創歷史新高，台積電今天在台股現貨市場最高觸1685元再創新天價。

國民黨立委羅明才今天在立法院財政委員會關切台股攻破3萬點，阮清華表示，股市很難預估，但目前AI、高速運算熱潮，台灣站在對的一方，產業發展未來蠻好。

民進黨立委李坤城提醒，當中台積電對台股貢獻很大，要注意產業均衡，避免只是「一個人的武林」。阮清華表示，以前覺得3萬點好像很難發生，今天就發生了，原因是關鍵產業發揮重大作用，確實台積電貢獻很大；政府希望產業平衡，現在有點產業兩極化的味道，盼透過跨部會共同努力，協助相對傳統的產業升級。

此外，羅明才提到，市場傳聞國安基金似乎有賣股，讓台股不要漲太多，阮清華表示，國安基金尊重市場機制，不會壓台股，且國安基金退場前也不會賣股，即便要退場，也不會1、2天賣掉，會看市場狀況；羅明才追問國安基金何時退場，阮清華說，國安基金退場由委員會決議。