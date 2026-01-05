快訊

從狂賣891戶到只賣41戶 全台十大預售慘區曝光

對話透露有毒關係！精神科醫：立刻遠離「常用2個地雷關鍵詞」的人

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電為什麼這麼猛？ 法人曝飆天價的底氣

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台北股市上午開盤後在台積電帶動下加權指數站上3萬點歷史新高。記者陳易辰／攝影
台北股市上午開盤後在台積電帶動下加權指數站上3萬點歷史新高。記者陳易辰／攝影

台股2026年第2個交易日就衝破30,000點關卡，再創歷史新高，功臣首推台積電（2330），5日股價跳空開高走高，不僅一舉衝上1,600元，更朝1,700元叩關，盤中衝達1,695元，大漲110元，漲幅6.94%；到底這麼猛的台積電有什麼底氣？還能不能買？法人坦言，台積電利多匯集，現在可以買。

台積電ADR上周五以319.61美元收盤，上漲15.72美元，漲幅5.17%，台積電5日以1,630元開高走高，盤中一度衝達1,695元，上漲110元，市值達43兆9,555億元，成為台股衝上30,000點的領頭羊。

台積電傳出已和客戶溝通，從2026年至2029年將連續四年調升先進製程報價，2026年新報價從元旦起生效；法人看好將挹注台積電今年首季業績，有望持平或小幅季增，挑戰歷年最旺第1季；另外，外資也上調台積電目標價，從2,100元上修至2,400元。

台積電預訂1月15日召開法說會，除了去年的獲利之外，市場關注2026年首季展望及漲價議題等，另外，市場也傳出台積電先進製程今年將大擴產的訊息，預期也將是法說會的焦點。

台積電去年底以1,550元的歷史新高價封關，2026年開紅盤以來股價持續創高，統一投顧董事長黎方國表示，台積電接下來有相當多的利多，法說會前就吸引資金進場，啟動法說會行情。

黎方國指出，台積電今年利多匯集，除了2奈米訂單滿，先進製程報價調漲題材外，預計1月15日召開法說會，將會釋出好消息，包括去年財報將會非常好，還有今年的資本支出增加及全年業績展望樂觀，營運持續成長的基本面利多，另外， 外資也將目標價喊上2,400元。

黎方國強調，台股有元月效應及2月的紅包行情，預期在農曆年前仍是多頭行情，台積電股價持續創高，領軍台股創高，若是以未來的利多題材來看，現在仍是可以買進。

台積電 法說會

延伸閱讀

台股霸氣站上三萬點！台積電再衝新天價 AI助攻首季「淡季不淡」

外資買盤力挺台股 第一金投顧董座：成交量應會飛躍七千億創新高

3萬點台股強勢站上…錢都跑到台積電？直雲：個股會輪動「無利空」之下就強力做多

台股衝上三萬點 寫下歷史新高

相關新聞

外資買盤力挺台股 第一金投顧董座：成交量應會飛躍七千億創新高

台股飛躍30,000點，也帶動台股成交量爆出大量，第一金投顧董事長黃詣庭指出，台股上周成交量超過6800億，今日以現在的...

台股站上3萬點高檔 散戶：沒台積電根本沒吃到紅

台股站上3萬點，台積電更是再創1695元新天價，但有散戶直言，面對高點，追高與觀望心態交織，想買買不起，投資焦慮也隨之浮...

內外資加碼 台積電領軍 台股飛越30000點

台股今（5）日收盤站上30000點整數關卡，終場收在30105點，上漲755點，成交值放大至7658億元。在權值股領軍下...

台股站上三萬收30,105點續創歷史新高 權王台積電登1,670元、大漲85元

台股5日開高勁揚，最高達30,339點，一舉站上三萬大關，續創歷史新高，終場收在30,105點，上漲755點，漲幅2.5...

瑞銀財富管理 CIO：黃金價格持續上調 有望衝高至5,400美元

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）繼續看好黃金，並將2026年3月、6月和9月的目標價由每盎司4,500美元上調至5,...

30000點馬年地板價？ 法人點名「2A+2T」是布局首選

台股2026年第2個交易日就衝破30,000點關卡，由權王台積電領軍上衝，法人直言，在資金面、題材面、基本面等利多源源不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。