台積電為什麼這麼猛？ 法人曝飆天價的底氣

台股2026年第2個交易日就衝破30,000點關卡，再創歷史新高，功臣首推台積電（2330），5日股價跳空開高走高，不僅一舉衝上1,600元，更朝1,700元叩關，盤中衝達1,695元，大漲110元，漲幅6.94%；到底這麼猛的台積電有什麼底氣？還能不能買？法人坦言，台積電利多匯集，現在可以買。

台積電ADR上周五以319.61美元收盤，上漲15.72美元，漲幅5.17%，台積電5日以1,630元開高走高，盤中一度衝達1,695元，上漲110元，市值達43兆9,555億元，成為台股衝上30,000點的領頭羊。

台積電傳出已和客戶溝通，從2026年至2029年將連續四年調升先進製程報價，2026年新報價從元旦起生效；法人看好將挹注台積電今年首季業績，有望持平或小幅季增，挑戰歷年最旺第1季；另外，外資也上調台積電目標價，從2,100元上修至2,400元。

台積電預訂1月15日召開法說會，除了去年的獲利之外，市場關注2026年首季展望及漲價議題等，另外，市場也傳出台積電先進製程今年將大擴產的訊息，預期也將是法說會的焦點。

台積電去年底以1,550元的歷史新高價封關，2026年開紅盤以來股價持續創高，統一投顧董事長黎方國表示，台積電接下來有相當多的利多，法說會前就吸引資金進場，啟動法說會行情。

黎方國指出，台積電今年利多匯集，除了2奈米訂單滿，先進製程報價調漲題材外，預計1月15日召開法說會，將會釋出好消息，包括去年財報將會非常好，還有今年的資本支出增加及全年業績展望樂觀，營運持續成長的基本面利多，另外， 外資也將目標價喊上2,400元。

黎方國強調，台股有元月效應及2月的紅包行情，預期在農曆年前仍是多頭行情，台積電股價持續創高，領軍台股創高，若是以未來的利多題材來看，現在仍是可以買進。