AI 應用落地 法人看好美股科技股續強並將往外擴散

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

美股持續強勁，法人普遍樂觀看待美股今年表現，除了看好降息帶來的資金寬鬆環境，同時認為科技以外的產業可望也有表現機會，可關注醫療保健創新、工業與電力、AI受惠股與基礎建設等族群。

富蘭克林股票團隊表示，2026年美國經濟可能接近「金髮女孩經濟」的平衡點，成長既不過熱也不過冷，通膨穩定，財政與貨幣政策整體上保持支持性，再加上AI提升了各產業的生產力，偏向樂觀看待2026年展望，也看好市場廣度向外擴張，科技以外的產業與巨型股以外的公司都將湧現新的機會。

富蘭克林證券投顧指出，聯準會上修了2025年至2028年美國經濟成長率，其中2026年大幅上修0.5個百分點，美國總統川普考慮提名更傾向降息的人選擔任聯準會主席，利率政策立場有望偏鴿，甚至不排除2026年降息幅度多於當前市場預期。加上隨時序逐步逼近美國期中選舉，川普政府可能擴大刺激措施，財政與貨幣雙刺激將為美國股市提供支持。預料AI浪潮預計還將延續，科技股有望維持多頭格局，資金也將逐漸從追逐AI概念股轉向更廣泛的領域，包含工業、金融、消費耐久財、中小型股等景氣循環領域。

法人分析，在新任聯準會主席上任後，市場將進入「低利率、高增⻑、高通膨風險」新常態，利率預期趨向寬鬆。另外川普關稅政策通膨壓力乃屬短暫，激進降息預期造成⻑期美債殖利率反彈，以及美元走弱。

