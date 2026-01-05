台積電領漲創新天價 台股開高走高頻刷新高 站上3萬點大關

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

上周五美股四大指數漲多跌少，其中費半指數大漲4.0%，也帶動台股5日開高走高，盤中最高上漲989點至30,339點，再創歷史新高且站上3萬點整數關卡，台積電盤中最高上漲110元至1,695元，同樣再刷歷史新高。法人指出，台股價量俱揚，後續仍有高點可期。

台新投顧指出，受CES展、輝達H200將出口至中國、台積電2奈米順利量產等多項利多帶動，資金回流電子股，成交比重回升，ASIC、記憶體、封測、PCB、半導體設備等族群領漲。前述族群多與AI相關，為2026年持續看好之族群。CES 2026將於1月6日開展，機器人與自駕車具短線題材。傳產族群漲跌互見，可留意特化、能源等族群。

