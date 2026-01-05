台股衝破3萬點 阮清華談國安基金動向退場前不賣股

台股氣勢如虹，今天首度攻破3萬點大關，再創歷史新高。外界關注國安基金態度，財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華今天於立法院財委會表示，台灣產業發展未來蠻好，國安基金尊重市場，不會壓抑台股；至於退場時間由委員會決議。

2026年才剛揭開序幕，台股強勢開場，今天大漲逾800點，盤中一度站上30200點，再創歷史新高，台積電也再創新天價。

國民黨立委羅明才關切台股是否能夠站穩3萬點，阮清華表示，股市很難預估，但目前AI、高速運算熱潮，台灣站在對的一方，產業發展未來蠻好。

民進黨立委李坤城提醒，他樂見台股3萬點，但這當中台積電貢獻很大，要注意產業健康的議題，避免只是「一個人的武林」。

阮清華表示，以前覺得3萬點好像很難發生，今天就發生了，這次台股衝破3萬點的原因，關鍵產業發揮重大作用，確實台積電貢獻很大。

阮清華接著說，政府希望產業平衡，現在有點產業兩極化的味道，期盼透過跨部會共同努力，協助相對傳統的產業升級。

羅明才指出，市場傳聞國安基金似乎有賣股，讓台股不要漲太多。阮清華表示，國安基金尊重市場機制，不會壓台股，而且今天台股已經漲超過3萬點；此外，國安基金在退場前沒有賣，即便要退場，也不會1、2天賣掉，會看市場狀況。

羅明才追問國安基金何時退場，阮清華說，國安基金退場時間是由委員會決議。