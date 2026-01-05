輝達HVDC電力革命來襲 法人看好導電架三強營運蓄勢待發

快訊

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

輝達（NVIDIA）於GTC 2025揭示電力新標準，推動800V HVDC（高壓直流電）架構，計畫2027年隨Kyber機架量產。法人看好，順德（2351）、長科（6548）、界霖（5285）等導電架三強憑藉過去車用高壓電子累積經驗，將是核心受惠群。

金控旗下投顧分析，導線架是半導體封裝中的關鍵結構材料，主要由銅合金製成，在高壓供電系統中，承擔大電流傳輸（Power Delivery）、極速散熱（Thermal Dissipation）等兩大關鍵機能。

目前輝達GB200、GB300系統仍使用54V DC配電，機架功耗約120至200KW，法人指出，推進至2027年Kyber世代後，為簡化電力轉換路徑，將採用800V HVDC，單一機架將可支援1MW以上功耗，並在相同導線下提升85%傳輸容量，對導線架產業帶來「範式轉移」。

法人認為，隨輝達Kyber世代導入更高的電壓規範，導線架將不再只是被動載體，更會與被動元件結合，朝向 System-in-Leadframe（SiLF）發展。

從系統架構到材料科學的翻轉，將帶動導線架從傳統製造業華麗轉型為精密電力電子業。法人表示，導線架廠在這一過程中，不僅是零件供應者，更是AI算力基礎設施能夠在極端電力下穩定運行的關鍵守護者。

法人評估，相關廠商現階段營收成長只是序曲，真正爆發期將在2027年800V HVDC全面部署時到來，建議密切關注各廠在高階材料（C7025）、精密製程（Pre-mold）以及 NVIDIA 認證進度等關鍵指標。

