美光、ASML 暴漲點火！記憶體紅燈閃閃 旺宏領鈺創、力成噴出

費城半導體指數在美光、ASML強彈帶動下，上周五大漲4%，台積電（2330）ADR同步改寫歷史新高，激勵台股5日一舉攻克3萬點大關。盤面除台積電之外，最吸睛焦點落在記憶體族群，旺宏（2337）、鈺創（5351）、力成（6239）等多檔個股紛紛亮燈漲停，續扮攻高神隊友。

上周五美光單日暴漲10.5%、ASML勁揚8.8%，顯示市場對記憶體與先進製程景氣回溫已有高度共識；輝達也小幅上漲1.3%，AI鏈動能持續延燒。受此激勵，台積電盤中一度大漲百元、衝上1,685元歷史天價，推升加權指數最高觸及30,221.6點，正式站上3萬點新里程碑。

記憶體族群同步噴出，旺宏、鈺創早盤直接跳空漲停，旺宏排隊買單更高掛超過12萬張，力成盤中接力亮燈，晶豪科（3006）也一度漲停，市場資金快速集中至具基本面支撐的記憶體與半導體相關標的。

籌碼面也顯示法人態度明確轉多。統計2日三大法人動向，力積電獲聯手買超104,174張居冠，旺宏買超28,645張，晶豪科、力成分別買超5,054張與5,331張，鈺創也獲買超4,473張，顯示法人正積極卡位記憶體景氣復甦行情。

法人分析，旺宏受惠資料中心對NOR Flash需求顯著升溫，加上嵌入式eMMC供不應求，已陸續反映在售價調整上，帶動平均售價與毛利率同步走高。隨著NOR Flash與eMMC等主力產品出貨回升、價格走揚，營收動能延續，顯示記憶體產業已明確走出谷底。此外，旺宏切入Switch 2遊戲機與耐能（Kneron）終端AI晶片應用，為中長線成長增添想像空間。

從產業面來看，旺宏為全球前三大NOR Flash廠，專注高密度NOR Flash，並積極布局車用、工控、醫療、網通等利基型市場。法人指出，隨著AI、邊緣運算、IoT與車聯網加速發展，NOR Flash在穩定性與耐用性上的優勢，將持續推升需求。

展望2026年，儘管NOR Flash供需緊俏程度不若DRAM與NAND，但投片下降有助供需結構改善；車市歷經兩年庫存去化後，銷售可望回升，車用電子將重啟拉貨動能。此外，SLC NAND製程由36奈米轉進19奈米，亦有助降低平均成本、強化獲利結構。

除旺宏外，威剛（3260）、晶豪科與鈺創長期深耕嵌入式記憶體與機器人感知系統，其中鈺創結合3D感測與邊緣運算，切入機器人平台應用，正好呼應CES展「實體AI」趨勢。隨著法人與資金同步回流，記憶體族群短線熱度不減，後續表現備受市場關注。