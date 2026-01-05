台股霸氣站上三萬點！台積電再衝新天價 AI助攻首季「淡季不淡」

台股5日盤中受台積電（2330）帶動下順利站上三萬點大關，截至上午11點整，盤中最高30,221點、台積電也以1,685元再創歷史新天價。展望第1季，法人表示，在AI需求帶動下，市場預期「淡季不淡」，投資策略將從題材轉向財報獲利，建議投資人應回歸基本面，而非盲從題材。

安聯投信台股團隊表示，關稅影響尚屬可控，AI推升需求，美國第3季GDP年化季增率達4.3%，美國聯準會將2026年GDP年增率由去年6月1.6%、9月1.8%，上調至12月2.3%，正向經濟數據營造好的基本面自然有助股市表現；但優於預期的經濟表現、去年12月聯準會（Fed）預防性降息，聯準會政策行為將更加數據導向，這也是市場保守預估今年降息幅度的原因。

安聯台灣科技基金經理人周敬烈表示，隨著2026年開年，包括：元月營收即將公布、部分企業將先行公佈自結財報數據，以及部分重要企業法說相繼登場，其企業資本支出與展望等訊息，是否與市場原先預期出現落差等，都將可能成為短線上牽動市場氛圍的關鍵因素。另方面，台美貿易談判尚未公告，不過目前市場偏向正面看待最終結果，稅率下調的可能性高。

評價面展望上，根據歷史經驗顯示，評價來自於成長預期、資金寬鬆，前者表現正向；在企業獲利預估部分，2026年企業獲利成長超過兩成，有利股市；目前台股本益比約莫20倍，雖明顯高於15倍的均值，但考量成長、資金，評價可維持高位整理。

另外，聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟補充，近年亞洲主要經濟體出口表現出現明顯分化根據East Asia Econ彙整各國官方統計資料所編製的商品出口指數顯示，台灣在本波循環中展現高度彈性與結構性優勢，出口動能明顯優於區域同儕。隨著全球供應鏈重組、AI與高效能運算需求持續擴散，台灣出口指數快速攀升，凸顯其在半導體與高附加價值製造領域的關鍵地位。