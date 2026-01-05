快訊

川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」 委國代理總統髮夾彎回應了

真的不是人？他用中國AI改程式碼 人工智慧竟「氣炸」：滾

美國為何抓馬杜羅？流亡港人羅冠聰這樣看

聽新聞
0:00 / 0:00

台股霸氣站上三萬點！台積電再衝新天價 AI助攻首季「淡季不淡」

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台北股市上午開盤後在台積電帶動下加權指數站上3萬點歷史新高。記者陳易辰/攝影
台北股市上午開盤後在台積電帶動下加權指數站上3萬點歷史新高。記者陳易辰/攝影

台股5日盤中受台積電（2330）帶動下順利站上三萬點大關，截至上午11點整，盤中最高30,221點、台積電也以1,685元再創歷史新天價。展望第1季，法人表示，在AI需求帶動下，市場預期「淡季不淡」，投資策略將從題材轉向財報獲利，建議投資人應回歸基本面，而非盲從題材。

⭐2025總回顧

安聯投信台股團隊表示，關稅影響尚屬可控，AI推升需求，美國第3季GDP年化季增率達4.3%，美國聯準會將2026年GDP年增率由去年6月1.6%、9月1.8%，上調至12月2.3%，正向經濟數據營造好的基本面自然有助股市表現；但優於預期的經濟表現、去年12月聯準會（Fed）預防性降息，聯準會政策行為將更加數據導向，這也是市場保守預估今年降息幅度的原因。

安聯台灣科技基金經理人周敬烈表示，隨著2026年開年，包括：元月營收即將公布、部分企業將先行公佈自結財報數據，以及部分重要企業法說相繼登場，其企業資本支出與展望等訊息，是否與市場原先預期出現落差等，都將可能成為短線上牽動市場氛圍的關鍵因素。另方面，台美貿易談判尚未公告，不過目前市場偏向正面看待最終結果，稅率下調的可能性高。

評價面展望上，根據歷史經驗顯示，評價來自於成長預期、資金寬鬆，前者表現正向；在企業獲利預估部分，2026年企業獲利成長超過兩成，有利股市；目前台股本益比約莫20倍，雖明顯高於15倍的均值，但考量成長、資金，評價可維持高位整理。

另外，聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟補充，近年亞洲主要經濟體出口表現出現明顯分化根據East Asia Econ彙整各國官方統計資料所編製的商品出口指數顯示，台灣在本波循環中展現高度彈性與結構性優勢，出口動能明顯優於區域同儕。隨著全球供應鏈重組、AI與高效能運算需求持續擴散，台灣出口指數快速攀升，凸顯其在半導體與高附加價值製造領域的關鍵地位。

美國聯準會 台積電

延伸閱讀

「矽盾」不是奇蹟！「護國神山」背後重要推手孫運璿與李國鼎

台積電1685元新天價領軍 台股放量上攻30221點新高

台積電創高、特用化學沾光 長興爆量衝漲停

外資買盤力挺台股 第一金投顧董座：成交量應會飛躍七千億創新高

相關新聞

外資買盤力挺台股 第一金投顧董座：成交量應會飛躍七千億創新高

台股飛躍30,000點，也帶動台股成交量爆出大量，第一金投顧董事長黃詣庭指出，台股上周成交量超過6800億，今日以現在的...

台股衝破3萬點 阮清華談國安基金動向退場前不賣股

台股氣勢如虹，今天首度攻破3萬點大關，再創歷史新高。外界關注國安基金態度，財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華今天於立法院...

台股站上3萬點政府是否會賣股？ 阮清華：政府不會壓盤

台北股市今天突破3萬、盤中大漲近千點，負責操盤國安基金的財政部政務次長阮清華今天在立院財委會備詢表示，國安基金退場前不會...

美光、ASML 暴漲點火！記憶體紅燈閃閃 旺宏領鈺創、力成噴出

費城半導體指數在美光、ASML強彈帶動下，上周五大漲4%，台積電（2330）ADR同步改寫歷史新高，激勵台股5日一舉攻克...

台股霸氣站上三萬點！台積電再衝新天價 AI助攻首季「淡季不淡」

台股5日盤中受台積電（2330）帶動下順利站上三萬點大關，截至上午11點整，盤中最高30,221點、台積電也以1,685...

台股元月行情又急又快衝上3萬點 美元有守、新台幣小升

新台幣匯價今早以31.42平開，隨後在台股大漲逾800點，衝上「3萬」歷史新高價，外資匯入帶動下，早盤匯價再升破31.4...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。