台積電創高、特用化學沾光 長興爆量衝漲停

台股5日在台積電（2330）大漲的帶領下，衝破3萬點大關，寫下歷史新高，不過在台積電的吸金效應下，上市櫃下跌加數遠大於上漲加數，幾家歡樂多家愁。然而特用化學族群為「先進製程」與「先進封裝」之重要原材料，特化股同步沾光，長興（1717）爆量攻漲停，雙鍵（4764）、德淵（4720）、元禎（1725）也漲停亮燈，奇鈦科（3430）、泓瀚（4741）盤中漲幅逾5%，新應材（4749）、台特化（4772）盤中同創高。

台積電開高走高，一度衝上1,685元，盤中漲幅超過半根停板，刷新歷史高價，帶動化工相關供應鏈一同走高。法人指出，先進製程與先進封裝為驅動特用化學及材料供應鏈成長的兩大核心引擎，過去由日、韓廠商長期壟斷的先進封裝材料市場，因「在地化」趨勢出現轉機，台廠正積極填補本土供應鏈缺口。

法人表示，台積電預期在2030年前，達到間接原物料約六成「在地採購」目標，而半導體製程的材料成本中，特用化學品與特殊氣體就達38%的占比；其次台積電2奈米（N2）技術開始量產，預估今年資本支出寫新高，對材料需求也將大大增加。

在台積電資本支出增加、特用化學與氣體占製程成本近4成，以及台積電逐漸落實在地採購目標，成為核心受惠族群，指標高價股台特化、新應材5日盤中雙雙創下新高，雙鍵、德淵、元禎、長興都攻上漲停板，其中長興爆出3萬張大量，漲至46.1元，漲停排隊買單超過1.5萬張。

儘管長興表示，目前半導體材料營收占比僅約0.3%左右，但預期未來營收比重會逐漸增加，期待明年至後年，半導體材料能突破營收的5%。長興指出，已推出晶圓級液態封裝材料EI-6042，應用於3D IC先進封裝技術，法人表示，長興首度取得台積電CoWoS先進封裝材料訂單，預計2026年量產。

長興今以43元開高，盤中漲停至46.1元，成交量逾3萬張，為面板股、記憶體族群外的唯一特用化學熱門股。