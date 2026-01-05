快訊

外資買盤力挺台股 第一金投顧董座：成交量應會飛躍七千億創新高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台北股市上午開盤後，在台積電帶動下加權指數站上3萬點歷史新高。記者陳易辰/攝影
台股飛躍30,000點，也帶動台股成交量爆出大量，第一金投顧董事長黃詣庭指出，台股上周成交量超過6800億，今日以現在的氣勢來看不排除超過7000億，甚至有可能站上8000億元，但是他也提醒，短線過熱的話會有風險，雖然之後台股仍有高點可期，但短線急漲，已出現均線乖離，需防範漲多回檔。

⭐2025總回顧

黃詣庭分析，上周五外資回流效應非常明顯，包括上周五台積電ADR（美國存託憑證）大漲超過5%，美股中的記憶體族群，美光及Sandisk大漲，帶動今天台股開高走高，台積電早盤大漲90元，記憶體、PCB、面板等族群均表現強勢，加上大盤量能明顯放大，激勵台股於盤中站上30000點大關，再創歷史新高，本周在外資歸隊、CES（美國消費電子展）開展，及資金提早卡位下周台積電法說等利多因素下，台積電未來還大有上漲空間。

觀察今日各類股的表現，黃詣庭指出，資金很明顯集中在半導體，不只台積電，聯發科也大漲超過4%，至於PCB主要是漲板但上游未漲，群創跟友達紛紛漲停。此外，很明顯的就是外資的資金都湧向大型的權值股，這使得中小型類股在這波以台積電領軍的漲勢裡反而失色。

台積電 台股成交量 外資

