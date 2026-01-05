台積電1685元新天價領軍 台股放量上攻30221點新高

台積電美國存託憑證（ADR）創新高，台積電今天在台股現貨市場最高觸1685元再創新天價，加上聯發科、台達電、記憶體族群助攻，加權指數在上午9時38分攻上3萬點，盤中最高30221.6點，大漲871.79點，續創台股歷史新高。

至10時18分，加權指數30130.05點，大漲780.24點，漲幅2.66%，成交值放大至新台幣4020.56億元；其中，電子指數盤中最高1838.09點，漲3.93%，創歷史新高；半導體指數最高989.37點，漲5.38%，創歷史新高；金融指數翻紅漲0.54%，電子成交比重達81%。

台積電盤中最高觸1685元，再創歷史新天價，上漲100元，漲幅6.3%，市值大增新台幣2.59兆元，逼近43.7兆元，市值續創新高。其他電子權值股鴻海漲近1%，聯發科漲3.4%。記憶體華邦電漲近4%，旺宏鎖漲停47.65元。

代表中小型股的櫃買OTC指數盤中翻黑下挫0.75%；股價超過千元的高價股漲跌互見，台達電、印能科技重返千元，高價股首創「29千金」。

台新台灣優勢成長主動式ETF基金經理人魏永祥指出，美股大漲，費城半導體指數強彈4.01%，激勵台股今天攻上3萬點續創新高，市場主軸仍在電子與人工智慧（AI）供應鏈，伺服器需求延續成長，平台升級與水冷滲透率提升，使訂單能見度延伸，特殊應用晶片（ASIC）放量、高階印刷電路板PCB與CCL需求同步受惠。

魏永祥表示，台股資金面以內資為主，包括投信、自營商與中長線資金回流，帶動高成長族群強勢，激勵台股持續創新高。

展望今年首季台股動向，魏永祥分析，市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）維持寬鬆貨幣政策，基本面在AI資本支出浪潮持續下，今年台股企業獲利成長可期，扎實基本面提供台股持續挑戰新高契機。