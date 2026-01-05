台積電1685元新天價領軍 台股放量上攻30221點新高

快訊

中央社／ 台北5日電

台積電美國存託憑證（ADR）創新高，台積電今天在台股現貨市場最高觸1685元再創新天價，加上聯發科、台達電、記憶體族群助攻，加權指數在上午9時38分攻上3萬點，盤中最高30221.6點，大漲871.79點，續創台股歷史新高。

至10時18分，加權指數30130.05點，大漲780.24點，漲幅2.66%，成交值放大至新台幣4020.56億元；其中，電子指數盤中最高1838.09點，漲3.93%，創歷史新高；半導體指數最高989.37點，漲5.38%，創歷史新高；金融指數翻紅漲0.54%，電子成交比重達81%。

台積電盤中最高觸1685元，再創歷史新天價，上漲100元，漲幅6.3%，市值大增新台幣2.59兆元，逼近43.7兆元，市值續創新高。其他電子權值股鴻海漲近1%，聯發科漲3.4%。記憶體華邦電漲近4%，旺宏鎖漲停47.65元。

代表中小型股的櫃買OTC指數盤中翻黑下挫0.75%；股價超過千元的高價股漲跌互見，台達電、印能科技重返千元，高價股首創「29千金」。

台新台灣優勢成長主動式ETF基金經理人魏永祥指出，美股大漲，費城半導體指數強彈4.01%，激勵台股今天攻上3萬點續創新高，市場主軸仍在電子與人工智慧（AI）供應鏈，伺服器需求延續成長，平台升級與水冷滲透率提升，使訂單能見度延伸，特殊應用晶片（ASIC）放量、高階印刷電路板PCB與CCL需求同步受惠。

魏永祥表示，台股資金面以內資為主，包括投信、自營商與中長線資金回流，帶動高成長族群強勢，激勵台股持續創新高。

展望今年首季台股動向，魏永祥分析，市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）維持寬鬆貨幣政策，基本面在AI資本支出浪潮持續下，今年台股企業獲利成長可期，扎實基本面提供台股持續挑戰新高契機。

台股 台積電

外資買盤力挺台股 第一金投顧董座：成交量應會飛躍七千億創新高

台股飛躍30,000點，也帶動台股成交量爆出大量，第一金投顧董事長黃詣庭指出，台股上周成交量超過6800億，今日以現在的...

台股衝破3萬點 阮清華談國安基金動向退場前不賣股

台股氣勢如虹，今天首度攻破3萬點大關，再創歷史新高。外界關注國安基金態度，財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華今天於立法院...

台股站上3萬點政府是否會賣股？ 阮清華：政府不會壓盤

台北股市今天突破3萬、盤中大漲近千點，負責操盤國安基金的財政部政務次長阮清華今天在立院財委會備詢表示，國安基金退場前不會...

美光、ASML 暴漲點火！記憶體紅燈閃閃 旺宏領鈺創、力成噴出

費城半導體指數在美光、ASML強彈帶動下，上周五大漲4%，台積電（2330）ADR同步改寫歷史新高，激勵台股5日一舉攻克...

台股霸氣站上三萬點！台積電再衝新天價 AI助攻首季「淡季不淡」

台股5日盤中受台積電（2330）帶動下順利站上三萬點大關，截至上午11點整，盤中最高30,221點、台積電也以1,685...

台股元月行情又急又快衝上3萬點 美元有守、新台幣小升

新台幣匯價今早以31.42平開，隨後在台股大漲逾800點，衝上「3萬」歷史新高價，外資匯入帶動下，早盤匯價再升破31.4...

