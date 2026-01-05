台股元月行情又急又快衝上3萬點 美元有守、新台幣小升

新台幣匯價今早以31.42平開，隨後在台股大漲逾800點，衝上「3萬」歷史新高價，外資匯入帶動下，早盤匯價再升破31.4元，但波動區間並不大，在31.439~31.375左右，預期至11點左右可能會出現較大震幅。

上週台股一路挺進29,300點，超乎預期；今早更是驚漲逾800點，一舉站上「3萬」，行情來得又急又快。而台股走勢與美股分歧，以外資逐漸參與的角度看，市場預期台股超漲的部分會遭遇外遭籌碼壓力，建議投資人不要過度追高。

市場人士指出，美國總統的「對等關稅」遭遇訴訟，雖然實際上塵埃落定，美國最高法院很可能判川普敗訴，川普一旦另想新招，又是市場不確定性因素，不如觀望變化再做行動。

在美元指數方面，今年持穩在98.6附近，相對有支撐。