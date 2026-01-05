快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
「內外資同步推升」的結構下，台股今日早盤攻上三萬點大關。記者陳易辰/攝影
台股今（5）日延續多頭氣勢，指數正式站上30000點整數關卡，盤中量能明顯放大，市場解讀，在歷史高點之上，資金並未出現明顯退卻，反而呈現「內外資同步推升」的結構性行情。

⭐2025總回顧

法人指出，今日大漲的關鍵，在於外資結束耶誕與新年假期後全面回流，加上本土資金順勢跟進，推動指數再創新高。

保德信投信旗下保德信市值動能50 ETF（009803）經理人楊立楷表示，展望2026年，台股仍有續創新高的條件，關鍵動能來自全球AI需求有增無減，台灣在AI、半導體與電子零組件等關鍵供應鏈具備高度競爭力，帶動出口與企業產能同步擴張，預估2026年台股企業獲利可望延續雙位數成長。

法人指出，台股無懼國際政治動盪，主要因為外資長假結束歸隊，尤其這段時間內股市表現不差，外資有回補需求，所以可以看到台積電、聯發科等大型權值股表現優異。

楊立楷指出，近期國際AI巨頭持續擴大資本支出、加速簽署合作協議，相關投資不僅集中在硬體，也逐步向應用端擴散，乘數效應可望帶動整體產業鏈百花齊放，對台廠AI供應鏈形成中長期利多。從歷史經驗來看，台股指數與企業獲利高度正相關，當獲利成長趨勢明確，指數往往隨之走高。

法人分析，台積電股價大幅上漲，成為推升指數的關鍵火車頭，反映外資對台股核心資產的偏好仍未改變。根據統計，歷來1月屬於台股「易漲難跌」的區間，隨著外資歸隊、美股維持強勢，加上企業展望持續偏正向，台股在站穩30000點後，短線仍有震盪走高空間，元月行情後市表現可期。

台股指數 外資 台積電

2025美債近年最佳...台灣人卻無感？辣媽：受匯率影響...但今年難再現行情

2025年美債是近年來最佳表現，為何台灣投資人無感？ 依據彭博新聞報導，『2025年的美國公債市場，繳出了自 2020年以來最亮眼的年度表現』。然而台灣債市投資人很無感，甚至覺得這跟認知的完全不一樣，這部分我文章稍後說明。 2025年債市表現的狀況並是因為市場對經濟前景的擔憂逐步升高。美國貿易與關稅政策的反覆調整，削弱了企業與投資人的信心，加上勞動市場開始降溫，促使聯準會啟動降息循環，成為支撐債市的核心力量。

台股衝上三萬點 寫下歷史新高

在台積電大漲，早盤一度寫下每股1680元新天價的效應帶動之下，台股大盤今天大盤衝上30,000點，最高來到30183點，再創歷史新高紀錄。

外資買盤力挺台股 第一金投顧董座：成交量應會飛躍七千億創新高

台股飛躍30,000點，也帶動台股成交量爆出大量，第一金投顧董事長黃詣庭指出，台股上周成交量超過6800億，今日以現在的...

台股元月行情又急又快衝上3萬點 美元有守、新台幣小升

新台幣匯價今早以31.42平開，隨後在台股大漲逾800點，衝上「3萬」歷史新高價，外資匯入帶動下，早盤匯價再升破31.4...

台股攻上三萬點關鍵在哪？ 法人：節後外資回流 內資加碼同步帶動

台股今（5）日延續多頭氣勢，指數正式站上30000點整數關卡，盤中量能明顯放大，市場解讀，在歷史高點之上，資金並未出現明...

台積電領台股上3萬點 但下跌家數竟是上漲家數的3倍

台股5日開高走高，權王台積電（2330）領漲，盤中一度衝達1,685元，影響大盤指數超過800點，大盤指數也衝破3萬點一...

