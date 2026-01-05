台股攻上三萬點關鍵在哪？ 法人：節後外資回流 內資加碼同步帶動

台股今（5）日延續多頭氣勢，指數正式站上30000點整數關卡，盤中量能明顯放大，市場解讀，在歷史高點之上，資金並未出現明顯退卻，反而呈現「內外資同步推升」的結構性行情。

法人指出，今日大漲的關鍵，在於外資結束耶誕與新年假期後全面回流，加上本土資金順勢跟進，推動指數再創新高。

保德信投信旗下保德信市值動能50 ETF（009803）經理人楊立楷表示，展望2026年，台股仍有續創新高的條件，關鍵動能來自全球AI需求有增無減，台灣在AI、半導體與電子零組件等關鍵供應鏈具備高度競爭力，帶動出口與企業產能同步擴張，預估2026年台股企業獲利可望延續雙位數成長。

法人指出，台股無懼國際政治動盪，主要因為外資長假結束歸隊，尤其這段時間內股市表現不差，外資有回補需求，所以可以看到台積電、聯發科等大型權值股表現優異。

楊立楷指出，近期國際AI巨頭持續擴大資本支出、加速簽署合作協議，相關投資不僅集中在硬體，也逐步向應用端擴散，乘數效應可望帶動整體產業鏈百花齊放，對台廠AI供應鏈形成中長期利多。從歷史經驗來看，台股指數與企業獲利高度正相關，當獲利成長趨勢明確，指數往往隨之走高。

法人分析，台積電股價大幅上漲，成為推升指數的關鍵火車頭，反映外資對台股核心資產的偏好仍未改變。根據統計，歷來1月屬於台股「易漲難跌」的區間，隨著外資歸隊、美股維持強勢，加上企業展望持續偏正向，台股在站穩30000點後，短線仍有震盪走高空間，元月行情後市表現可期。