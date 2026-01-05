聽新聞
台積電領台股上3萬點 但下跌家數竟是上漲家數的3倍
台股5日開高走高，權王台積電（2330）領漲，盤中一度衝達1,685元，影響大盤指數超過800點，大盤指數也衝破3萬點一度衝達30,221.6點，上漲871.79點，寫歷史新高。
台股早盤以29,779.7點，上漲429.89點，權王台積電開高走高，台積電ADR上周五以319.61美元收盤，上漲15.72美元，漲幅5.17%，台積電2日以1,630元開高走高，股價一度衝達1,685元，上漲100元。
台積電大漲以外，聯發科（2454）、台達電（2308）、鴻海（2317）、 智邦（2345）等也是上漲攻勢，大盤指數衝破30,000點，寫歷史新高，但集中市場下跌家數卻比上漲家數多達3倍，下跌超過700家，上漲200家，漲停16家。
