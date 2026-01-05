快訊

隨機攻擊案勇士余家昶紀念牌設置地點曝光 蔣萬安說明進度

簡立峰專欄／Google TPU對決輝達GPU 真正對手是它

美軍轟炸委國最大軍事基地 衛星影像曝馬杜洛藏身處「化為焦土」

新里程碑 台股躍越3萬關卡 台積電、聯發科等權值股領軍上攻

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
「內外資同步推升」的結構下，台股今日早盤攻上三萬點大關。記者陳易辰/攝影
「內外資同步推升」的結構下，台股今日早盤攻上三萬點大關。記者陳易辰/攝影

台股5日開盤在台積電（2330）領軍挺進3萬點，接近10點即越過3萬點大關，再創台股新里程碑。

⭐2025總回顧

台積電盤中漲幅超過5%，台灣50成分股中的漲幅逾1%者包括：光寶科（2301）、台達電（2308）、國巨（2327）、智邦（2345）、致茂（2360）、台光電（2383）、南亞科（2408）、聯發科（2454）、貿聯-KY（3665）、台塑化（6505）及緯穎（6669）等同步助攻指數走高。

安聯投信台股團隊表示，觀察近期盤勢，盤面上以AI供應鏈，包括：Foundry、OSAT、CPO、PCB/CCL、記憶體等族群表現相對亮眼，傳產股則以金融股、運輸表現較佳。現階段市場焦點聚焦AI需求成長、上游材料供需吃緊、關鍵零組件規整提升以及股價基期等概念。隨著行情走高伴隨潛在波動可能放大，預期市場資金有望更集中在這些族群。

安聯投信台股團隊表示，根據歷史經驗顯示，評價來自於成長預期、資金寬鬆，前者表現正向；在企業獲利預估部分，2026年企業獲利成長超過兩成，有利股市；目前台股本益比約莫20倍，雖明顯高於15倍的均值，但考量成長、資金，評價可維持高位整理。

隨著2026年開年，包括：元月營收即將公布、部分企業將先行公布自結財報數據，以及部分重要企業法說相繼登場，其企業資本支出與展望等訊息，是否與市場原先預期出現落差等，都將可能成為短線上牽動市場氛圍的關鍵因素。另一方面，台美貿易談判尚未公告，不過目前市場偏向正面看待最終結果，稅率下調的可能性高。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，外資在去年12月大幅賣超，可期待本月的回補；電子業年初會有更多產能建置計劃相繼公布，值得關注。至於在投資上，建議以現有主流股為核心布局，搭配產業基期較低的類股，前者為AI相關，後者則傾向選股操作。非電部分，AI電力相關如重電、銅價走勢有利電線電纜與軍工概念、運動休閒受惠世足賽主題、產業低基期如自行車、家飾，以及季節性概念股如汽車零部件、運輸等。

安聯台灣高息成長主動式ETF （00984A）經理人施政廷表示，2025年12月以來AI概念股多處於震盪整理格局，盤面上在資金與風格輪動下，以金融、綠能環保與營建類等風格偏向價值與高股息族群表現相對較佳；靈活配置的多效率有助於應對多變的市場風格。

施政廷表示，台股元月行情歷史上漲機率高，元月年展望有基本面支撐。首先，資金面相對友善，M1B YoY 持續正成長，顯示資金回流，有助於買盤進場；其次，AI產業基本面持續強勁，且持續上修，為台股提供成長動能；第三，景氣領先指標持續上揚，且台灣庫存循環已邁入正向循環，為企業獲利奠定基礎。

台股 AI

延伸閱讀

30000點達標！台積電天價1660元狂拉700點…網朝聖：見證歷史時刻

外資喊台積電目標價2400元！網讚「2330上看2330」…也有人搖頭：太瘋了

00929配息回升至0.1元…納台積電與聯發科！存股哥：終結配息乾旱

晶圓一哥四個新高加持…台股資金行情 上攻3萬點

相關新聞

2025美債近年最佳...台灣人卻無感？辣媽：受匯率影響...但今年難再現行情

2025年美債是近年來最佳表現，為何台灣投資人無感？ 依據彭博新聞報導，『2025年的美國公債市場，繳出了自 2020年以來最亮眼的年度表現』。然而台灣債市投資人很無感，甚至覺得這跟認知的完全不一樣，這部分我文章稍後說明。 2025年債市表現的狀況並是因為市場對經濟前景的擔憂逐步升高。美國貿易與關稅政策的反覆調整，削弱了企業與投資人的信心，加上勞動市場開始降溫，促使聯準會啟動降息循環，成為支撐債市的核心力量。

台股衝上三萬點 寫下歷史新高

在台積電大漲，早盤一度寫下每股1680元新天價的效應帶動之下，台股大盤今天大盤衝上30,000點，最高來到30183點，再創歷史新高紀錄。

外資買盤力挺台股 第一金投顧董座：成交量應會飛躍七千億創新高

台股飛躍30,000點，也帶動台股成交量爆出大量，第一金投顧董事長黃詣庭指出，台股上周成交量超過6800億，今日以現在的...

台股元月行情又急又快衝上3萬點 美元有守、新台幣小升

新台幣匯價今早以31.42平開，隨後在台股大漲逾800點，衝上「3萬」歷史新高價，外資匯入帶動下，早盤匯價再升破31.4...

台股攻上三萬點關鍵在哪？ 法人：節後外資回流 內資加碼同步帶動

台股今（5）日延續多頭氣勢，指數正式站上30000點整數關卡，盤中量能明顯放大，市場解讀，在歷史高點之上，資金並未出現明...

台積電領台股上3萬點 但下跌家數竟是上漲家數的3倍

台股5日開高走高，權王台積電（2330）領漲，盤中一度衝達1,685元，影響大盤指數超過800點，大盤指數也衝破3萬點一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。