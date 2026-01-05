新里程碑 台股躍越3萬關卡 台積電、聯發科等權值股領軍上攻

台股5日開盤在台積電（2330）領軍挺進3萬點，接近10點即越過3萬點大關，再創台股新里程碑。

台積電盤中漲幅超過5%，台灣50成分股中的漲幅逾1%者包括：光寶科（2301）、台達電（2308）、國巨（2327）、智邦（2345）、致茂（2360）、台光電（2383）、南亞科（2408）、聯發科（2454）、貿聯-KY（3665）、台塑化（6505）及緯穎（6669）等同步助攻指數走高。

安聯投信台股團隊表示，觀察近期盤勢，盤面上以AI供應鏈，包括：Foundry、OSAT、CPO、PCB/CCL、記憶體等族群表現相對亮眼，傳產股則以金融股、運輸表現較佳。現階段市場焦點聚焦AI需求成長、上游材料供需吃緊、關鍵零組件規整提升以及股價基期等概念。隨著行情走高伴隨潛在波動可能放大，預期市場資金有望更集中在這些族群。

安聯投信台股團隊表示，根據歷史經驗顯示，評價來自於成長預期、資金寬鬆，前者表現正向；在企業獲利預估部分，2026年企業獲利成長超過兩成，有利股市；目前台股本益比約莫20倍，雖明顯高於15倍的均值，但考量成長、資金，評價可維持高位整理。

隨著2026年開年，包括：元月營收即將公布、部分企業將先行公布自結財報數據，以及部分重要企業法說相繼登場，其企業資本支出與展望等訊息，是否與市場原先預期出現落差等，都將可能成為短線上牽動市場氛圍的關鍵因素。另一方面，台美貿易談判尚未公告，不過目前市場偏向正面看待最終結果，稅率下調的可能性高。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，外資在去年12月大幅賣超，可期待本月的回補；電子業年初會有更多產能建置計劃相繼公布，值得關注。至於在投資上，建議以現有主流股為核心布局，搭配產業基期較低的類股，前者為AI相關，後者則傾向選股操作。非電部分，AI電力相關如重電、銅價走勢有利電線電纜與軍工概念、運動休閒受惠世足賽主題、產業低基期如自行車、家飾，以及季節性概念股如汽車零部件、運輸等。

安聯台灣高息成長主動式ETF （00984A）經理人施政廷表示，2025年12月以來AI概念股多處於震盪整理格局，盤面上在資金與風格輪動下，以金融、綠能環保與營建類等風格偏向價值與高股息族群表現相對較佳；靈活配置的多效率有助於應對多變的市場風格。

施政廷表示，台股元月行情歷史上漲機率高，元月年展望有基本面支撐。首先，資金面相對友善，M1B YoY 持續正成長，顯示資金回流，有助於買盤進場；其次，AI產業基本面持續強勁，且持續上修，為台股提供成長動能；第三，景氣領先指標持續上揚，且台灣庫存循環已邁入正向循環，為企業獲利奠定基礎。