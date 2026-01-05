2025美債近年最佳...台灣人卻無感？辣媽：受匯率影響...但今年難再現行情

2025年美債是近年來最佳表現，為何台灣投資人無感？

依據彭博新聞報導，「2025年的美國公債市場，繳出了自2020年以來最亮眼的年度表現」，然而台灣債市投資人很無感，甚至覺得這跟認知的完全不一樣，這部分我文章稍後說明。

2025年債市表現的狀況並是因為市場對經濟前景的擔憂逐步升高。美國貿易與關稅政策的反覆調整，削弱了企業與投資人的信心，加上勞動市場開始降溫，促使聯準會啟動降息循環，成為支撐債市的核心力量。

即便降息預期升溫，十年期公債殖利率仍維持在相對狹窄的區間內波動，創下近年來少見的低波動環境。這反映出債市更關注風險與結構性問，而非像股市一樣追逐情緒與題材。

支撐公債需求的因素不只來自貨幣政策，也來自宏觀不確定性。像是，關稅政策推動過程中的混亂、區域銀行的壓力事件，以及長達數週的政府關門，都在不同時間點推升了避險需求。

同時，隨著就業成長放緩，市場對聯準會降息的預期逐步轉為共識，使債券在下半年獲得更穩定的資金流入。另一方面，市場對公債供給快速擴張的擔憂暫時降溫，也對債市形成支撐。

然而，長期風險並未因此消失。美國財政結構性的赤字問題仍然存在，政治對聯準會獨立性的干預引發市場不安，而關稅是否在未來推升通膨，也仍是一項未解的變數。這些因素使長天期公債對利多反應有限，並在信用評等遭調降時，出現殖利率快速上升的情況。

從殖利率變化來看，2025年的漲勢主要集中在短至中天期公債。

兩年期與五年期殖利率大幅下滑，反映市場快速修正對政策利率的預期；相較之下，十年期降幅有限，而三十年期殖利率甚至小幅上升，顯示長天期債券仍承受通膨、財政赤字與制度風險的壓力。

而台灣的投資人，押注在長天期的債券比較多，加上新台幣匯率一年升值5%，削弱了台灣發行的債券ETF的表現。這就是為什麼台灣投資人對於2025年美債短天期、中天期債券表現比較無感的最主要原因。

附上殖利率變化（2025）：

2Y：-77bp 5Y：-66bp 10Y：-40bp 30Y：+6.2bp

展望2026年，多數華爾街機構的看法趨於一致：聯準會的降息循環已接近尾聲，未來的債市不太可能再複製2024到2025年那種單向下行的殖利率行情。

但無論預測如何，債券投資的重點更應該回到資產配置與風險管理本身。

◎本文內容已獲 辣媽Shania、辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。