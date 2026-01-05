台股衝上三萬點 寫下歷史新高

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙/台北即時報導
台北股市上午開盤後一小時內站上3萬點歷史新高。記者陳易辰/攝影

台積電大漲，早盤一度寫下每股1680元新天價的效應帶動之下，台股大盤今天大盤衝上30,000點，最高來到30183點，再創歷史新高紀錄。

儘管美國總統川普發動逮捕委內瑞拉總統夫婦，再掀地緣政治風暴，但是在台積電大漲的帶動之下，台股仍然勇往直前，台股開盤指數上漲429.89點，開盤指數為29,779.7點；不到上午十時，大盤指數上漲逾700點，已衝破三萬點大關。

台積電（2330）開盤價1,630，上漲45元；隨後更上揚目前約至1,675元，大漲90元。

美國股市上周五漲跌互見，道瓊指數上漲0.66%，那斯達克指數下跌 0.03%，對於台積電今天展現驚人的漲勢，法人分析，外資調高台積電目標價，台積電ADR（美國存託憑證）勁揚5.17%，帶動費半指數漲4.01%，也帶動台股今日的大漲。從看盤指標而言，權王台積電率先再創新高引領大盤，尤其1月15號召開法說，可參考外資進出動態。

從量價結構來看以技術線型解讀，法人認為，台股新年新氣象，整體保持多頭架構未變。後續必須觀察的是量價變化，若是上攻，成交值不宜萎縮，追價意願不強，攻堅力道會打折扣；要是漲多拉回，則應留意 5 日均線抗跌情形，作為強弱依據，所幸目前盤面籌碼表現尚稱穩定，賣壓並不重。

法人也表示，台股往年元月行情皆備受期待，另外從元月6日到9日有CES（消費性電子展），可望激勵相關個股，穩健操作者亦可適時逢低布局具展望公司。

台北股市上午開盤後一小時內站上3萬點歷史新高。記者陳易辰/攝影

台北股市上午開盤後在台積電帶動下加權指數站上3萬點歷史新高。記者陳易辰／攝影

