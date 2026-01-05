傳台積電將連4年調漲先進製程報價 早盤衝1,650元天價、市值42.78兆

台積電（2330）法說會將在1月15日召開，市場關注第1季展望及先進製程報價調漲等議題，法說會行情也在買盤卡位下提早啟動，5日跳空開高衝上1,600元， 以1,630元開出，一度衝達1,650元，再刷新歷史紀錄，上漲65元，漲幅4.1%，市值突破42兆元，增達42兆7,886億元。

台積電ADR上周五以319.61美元收盤，上漲15.72美元，漲幅5.17%，台積電2日以1,630元開高走高，一度拉升至1,650元， 寫歷史新高價，影響大盤指數約544點， 台股大盤指數也創歷史新高。

台積電傳出已和客戶溝通，從2026年至2029年將連續四4年調升先進製程報價，2026年新報價從元旦起生效；法人看好將挹注台積電今年首季業績，有望持平或小幅季增，挑戰歷年最旺第1季。

台積電預訂1月15日召開法說會，除了去年的獲利之外，市場關注2026年首季展望及漲價議題等， 另外， 市場也傳出台積電先進製程今年將大擴產的訊息， 預期也將是法說會的焦點。