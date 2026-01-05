台積電創1650元天價 市值突破42兆元

2025年美債是近年來最佳表現，為何台灣投資人無感？ 依據彭博新聞報導，『2025年的美國公債市場，繳出了自 2020年以來最亮眼的年度表現』。然而台灣債市投資人很無感，甚至覺得這跟認知的完全不一樣，這部分我文章稍後說明。 2025年債市表現的狀況並是因為市場對經濟前景的擔憂逐步升高。美國貿易與關稅政策的反覆調整，削弱了企業與投資人的信心，加上勞動市場開始降溫，促使聯準會啟動降息循環，成為支撐債市的核心力量。

2026-01-05 09:58