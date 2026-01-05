聽新聞
台積電創1650元天價 市值突破42兆元
台積電股價持續走高，今天早盤達1650元，再創新天價，上漲65元，市值突破新台幣42兆元，達42.78兆元。
美股費城半導體指數2日上漲逾4%，台積電美國存託憑證（ADR）上漲15.72美元，漲幅達5.17%，收在319.61美元，創收盤新高。據companiesmarketcap統計，台積電市值攀高至1.657兆美元，超越Meta及博通（Broadcom），市值排名躍居全球第6位。
台積電今天股價同步攀高，早盤達1650元，創新天價，上漲65元，市值達新台幣42.78兆元。
台積電將於1月15召開法人說明會，市場普遍看好可望釋出正面訊息，在人工智慧（AI）強勁驅動下，台積電第1季營運表現可望淡季不淡，全年營收應可再創歷史新高。
