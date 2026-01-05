永豐投顧：台股短線衝高 等待觀望三變化

永豐投顧指出，台股一路挺進29,300點，超乎市場預期，而台股走勢與美國分歧，以外資逐漸參與的角度看，預期台股超漲的部分會遭遇外遭籌碼壓力，建議觀望。

此外，美國總統川普的「對等關稅」遭遇訴訟，雖然實際上塵埃落定，美國最高法院很可能判川普敗訴，川普一旦另想新招，又是市場不確定性因素，不如觀望變化再做行動。

台股指數上漲卻非所有AI連動，其中，PCB與散熱等熱門題材反而下挫，已可能是短期業績、也有投信持股集中而動能衰竭，建議等待股價沉澱。

AI發展的長線趨勢並無變化，但短線干擾因素，應稍事休息才有表現，現在指數遠離季線，應保持冷靜，不要追價。