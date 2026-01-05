法說會前先押寶 外資按讚台積電調升展望、重申大立光正向

大立光（3008）本周四（8日）、台積電（2330）下周四（15日）陸續舉行法說會，外資最新報告調升台積目標，重申大立光正向。

美系券商認為台積電產能一路緊俏到2027年，調升2025-27每股稅後盈餘（EPS）64.7/82.6/105.9元，以22xPE評價，同步升目標。

券商上修台積電營收年增幅率分別至30%/28%、上修毛利率至60.4%/60.6%、上修CAPEX分別為460億/540億美金。除了3nm, 5nm滿載外，券商強調2nm首年（2026）的貢獻營收比達7.5%，超越3nm當時首年的5%表現。

券商同時上修CoWoS年產能為127.5 萬片／231 萬片；上修出貨量為118.5 萬片／219.5 萬片。AI需求持續增量、晶片封裝尺寸放大，先進封裝技術開始擴散至非AI應用。

美系券商正向看待蘋果手機接下來諸多款式變革，同時看到高階手機表現優於整體市場表現，顯示消費者對高端品牌與高階機型偏好。

鏡頭升級趨勢明確：前鏡頭升級、可變光圈鏡頭等。評價面認為大立光目前評價僅12.5x，低於歷史平均值13.6x，券商調升2025-27年EPS至161/203.6/213.8，預估2028年為223.1，重申正向評價。