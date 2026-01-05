外資點名 十大觀戰主體股
美系券商展望2026年列出10項觀戰主題，包括AI伺服器、散熱、半導體等目前盤面交易熱絡產業標的。
⭐2025總回顧
這10項觀戰主題為：
1.AI伺服器；ASIC，高速傳輸
2.光通訊：800G／1.6T、矽光子、CPO
3.散熱：尤其水冷
4.ODM：尤在在美國有明確生產計劃者
5.PC：領導品牌在成本上升之際才能展現韌性
6.手機：尤其蘋果摺疊機，但要觀察成本上升後造成的影響
7.PCB
8.半導體：尤其中國大陸推升本土設備於先進製程
9.無人計程車：推升晶片、軟體、感測器等成長
10.低軌道衛星
