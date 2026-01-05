快訊

115學測英文／先穩基本分再拚鑑別度 想拿高分得學5大密技與時間分配

「國民影帝」安聖基病逝！元旦才過74歲生日 加護病房搶命6天無效

爆發「心衛之狼」醜聞第4天 高市衛生局長黃志中發千字文回應

外資點名 十大觀戰主體股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美系券商展望2026年列出10項觀戰主題。本報資料照片
美系券商展望2026年列出10項觀戰主題。本報資料照片

美系券商展望2026年列出10項觀戰主題，包括AI伺服器、散熱、半導體等目前盤面交易熱絡產業標的。

⭐2025總回顧

這10項觀戰主題為：

1.AI伺服器；ASIC，高速傳輸

2.光通訊：800G／1.6T、矽光子、CPO

3.散熱：尤其水冷

4.ODM：尤在在美國有明確生產計劃者

5.PC：領導品牌在成本上升之際才能展現韌性

6.手機：尤其蘋果摺疊機，但要觀察成本上升後造成的影響

7.PCB

8.半導體：尤其中國大陸推升本土設備於先進製程

9.無人計程車：推升晶片、軟體、感測器等成長

10.低軌道衛星

延伸閱讀

大立光攜手台積電攻AI市場 瞄準當紅CPO領域

大立光資本支出連兩年逾百億

台積電傳今年啟動大擴產計畫 先進製程協力廠大補

大立光、台積電強強聯手 揮軍AI

相關新聞

台股早盤勁揚逾500點往3萬點挺進 台積強漲65元站上1,650元

台股5日開盤指數上漲429.89點，開盤指數為29,779.7點；多頭續拉高指數勁揚逾500點，往3萬點關卡挺進。台積電...

台積電ADR和期貨夜盤創高 法人：台股本週挑戰3萬點

台積電美國存託憑證（ADR）2日上漲5.17%創收盤歷史新高，台積電期貨夜盤2日收1630點創新天價，上漲35點，台指期...

外資點名 十大觀戰主體股

美系券商展望2026年列出10項觀戰主題，包括AI伺服器、散熱、半導體等目前盤面交易熱絡產業標的。

美國突襲委內瑞拉 法人：對油價、塑化股短期影響有限

美國突襲委內瑞拉事件對於油價刺激效果，法人機構認為，僅為短期影響，另中國自委內瑞拉進口原油比重仍低，不至於衝擊相關石化產...

晶圓一哥四個新高加持…台股資金行情 上攻3萬點

台股在市場樂觀今年指數將上探30,000點、最高挑戰35,000點中，市場專家看好，元月在資金行情、再加上台積電「四個新...

台股融資餘額攀17年高峰 15檔散戶追捧標的曝光

台股上周五（2日）創下歷史新高，隨指數表現亮眼，散戶大軍也積極追捧，帶動融資餘額攀至3,466.3億元17年半來波段高峰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。