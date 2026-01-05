台積電ADR和期貨夜盤創高 法人：台股本週挑戰3萬點

台積電美國存託憑證（ADR）2日上漲5.17%創收盤歷史新高，台積電期貨夜盤2日收1630點創新天價，上漲35點，台指期夜盤2日上漲297點，收29776點創收盤新高。法人指出，台股加權指數上週走強連創新高，具實質定價意義，本週挑戰3萬點可期。

美股費城半導體指數2日上漲284.342點，漲幅4.01%，台積電ADR漲15.72美元，收319.61美元，創收盤新高。美光（Micron）大漲10.52%收315.42美元，創歷史新高。

根據Companies Market Cap統計，台積電市值攀高至1.657兆美元，超越Meta及博通（Broadcom），市值排名躍居全球第6位。

台積電在台股現貨市場2日再創1585元新天價，上漲35元，加權指數2日站穩29000點整數關卡，收29349.81點，上漲386.21點，創收盤新高。

台股2日成交值新台幣6488.44億元，是2025年11月24日以來單日最大量，三大法人合計買超190.36億元，其中外資及陸資買超120.18億元。

在台指期淨部位，三大法人2日淨多單增加1512口，淨多單部位到131口，其中外資淨空單減少1905口至2萬3154口。

展望台股本週走勢，期貨法人分析，台積電將於15日舉辦法人說明會，聚焦今年資本支出、人工智慧（AI）需求、2奈米量產進度、美國與日本廠布局等議題，市場正向看待台積電今年營運表現，預期本週台積電持續創高，加上AI電子權值股穩健、長線資金接手、美股高檔，台股挑戰3萬點可期。