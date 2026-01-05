美國突襲委內瑞拉 法人：對油價、塑化股短期影響有限

美國突襲委內瑞拉事件對於油價刺激效果，法人機構認為，僅為短期影響，另中國自委內瑞拉進口原油比重仍低，不至於衝擊相關石化產品的產出，因此，整體而言對於石化產業實質影響有限，對相關族群評價維持中立。

外電指出，美軍1月3日對委內瑞拉發動大規模攻擊，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，兩人已被押送離境。

分析師指出，委內瑞拉為全球最大石油儲量國，然近年來因政府及國企管理不善、基礎設施破舊等因素導致其實際石油產量僅占全球產量比重0.9%，因此，委內瑞拉石油供給中斷對於油價的刺激效果應屬於短期利多。

此外，川普表示將允許美國石油公司進入委內瑞拉，修復基礎設施及開採原油資源，此潛在供給增加的預期對於油價屬於中長期利空，但重油開採成本較高、提煉技術較複雜，未來委內瑞拉原油產量要大量重返市場恐仍需時日。

因此，美國突襲委內瑞拉事件對於油價刺激效果僅為短期影響，另中國自委內瑞拉進口原油比重仍低，不至於衝擊相關石化產品的產出，整體而言對於石化產業實質影響有限。