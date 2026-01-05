大盤一路創高 投資人大玩沖沖樂

台股元月行情起跑，在2026年首個交易日指數大漲386點、再創29,363點歷史新高，取得「開門紅」好采頭，伴隨美國消費性電子展（CES 2026）本周登場，市場看好將帶動全月行情將上衝3萬點，行情持續創高之際，投資人也大玩沖沖樂，當沖金額大增逾二成。

根據統計，台股上周當沖平均日買進金額衝至1,982億元，為去年12月以來單周平均新高，較前一周的1,614億元大增22.7%，是上周成交量能擴增至2.15兆元，較前周的1,81兆元增加18.7%的主因。

法人分析，當沖金額放大，透露投資人普遍看好台股元月行情，但在指數震盪走高後，居高思危的心態也開始轉濃。

永豐投顧副總曾信凱、台新投顧副總黃文清表示，市場看多元月行情的一個重要原因，就是CES將在美西時間6日至9日登場，今年主題為AI Forward（AI前行），聚焦AI融入生活場景，從PC、機器人、智慧家電、自駕車到企業解決方案，AI應用都將成為標配。