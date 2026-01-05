快訊

美暫接手「治理」委內瑞拉 聯合國緊急會議商討

聽新聞
0:00 / 0:00

大盤一路創高 投資人大玩沖沖樂

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股元月行情起跑，在2026年首個交易日指數大漲386點、再創29,363點歷史新高，取得「開門紅」好采頭，伴隨美國消費性電子展（CES 2026）本周登場，市場看好將帶動全月行情將上衝3萬點，行情持續創高之際，投資人也大玩沖沖樂，當沖金額大增逾二成。

⭐2025總回顧

根據統計，台股上周當沖平均日買進金額衝至1,982億元，為去年12月以來單周平均新高，較前一周的1,614億元大增22.7%，是上周成交量能擴增至2.15兆元，較前周的1,81兆元增加18.7%的主因。

法人分析，當沖金額放大，透露投資人普遍看好台股元月行情，但在指數震盪走高後，居高思危的心態也開始轉濃。

永豐投顧副總曾信凱、台新投顧副總黃文清表示，市場看多元月行情的一個重要原因，就是CES將在美西時間6日至9日登場，今年主題為AI Forward（AI前行），聚焦AI融入生活場景，從PC、機器人、智慧家電、自駕車到企業解決方案，AI應用都將成為標配。

AI 當沖 台股

延伸閱讀

周線連二紅 樂觀氣氛持續拉升 台股三萬點指日可待

美逮捕馬杜洛改寫石油產業 雪佛龍前景看好

2026台股開紅盤怎麼看？技術分析大師朱家泓揭秘馬年錢脈

CES 來了！AI 雙巨頭大拚場 市場關注筆電、折疊機、機器人等新題材

相關新聞

晶圓一哥四個新高加持…台股資金行情 上攻3萬點

台股在市場樂觀今年指數將上探30,000點、最高挑戰35,000點中，市場專家看好，元月在資金行情、再加上台積電「四個新...

台股融資餘額攀17年高峰 15檔散戶追捧標的曝光

台股上周五（2日）創下歷史新高，隨指數表現亮眼，散戶大軍也積極追捧，帶動融資餘額攀至3,466.3億元17年半來波段高峰...

大盤一路創高 投資人大玩沖沖樂

台股元月行情起跑，在2026年首個交易日指數大漲386點、再創29,363點歷史新高，取得「開門紅」好采頭，伴隨美國消費...

就市論勢／記憶體、封裝、PCB 聚光

受外資年終節前獲利了結，以及對日圓升息預期的避險操作影響，台股在2025年12月11日創下28,568 點的高點後，經歷短線逾千點修正，然而，加權指數在經濟及企業獲利堅實的基礎下，依然韌性十足，隨基本面支持下繼續走高，台股總市值已於日前突破「新台幣百兆元」里程碑。

金融業前11月大砍逾兩千億台股 壽險狂殺、操作轉保守了嗎？

據金管會統計，金融三業2025年累計前11月淨減碼台股2,438億元，11月單月就占逾半數、達1,319億元，其中壽險大...

富邦投信董事長黃昭棠：退休族資產配置 重視現金流與風險控管

在退休投資策略上，富邦投信董事長黃昭棠特別提醒，退休族群應採取更重視現金流與風險控管的配置方式。建議以「核心＋衛星」策略...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。