台股融資餘額攀17年高峰 15檔散戶追捧標的曝光

台股上周五（2日）創下歷史新高，隨指數表現亮眼，散戶大軍也積極追捧，帶動融資餘額攀至3,466.3億元17年半來波段高峰，顯見投資人相當看好今(2026)年台股的後市表現。

散戶進出動態，向來被視為是市場情緒的晴雨表，特別是社群媒體蓬勃發展後，散戶透過網路串聯上演「小蝦米力抗大鯨魚」的戲碼不時上演，如前幾年的美股Gamestop事件，散戶軋空暴打華爾街空頭最為人所津津樂道。

而台股去年上演先蹲後跳戲碼，自4月上旬指數止跌反彈後，即激勵散戶大軍陸續追進，到第4季融資水位不但快速回升至指數暴跌前的高位，12月下旬起更是一路快速攀高。

法人指出，由於台股今年後市展望樂觀，因而吸引散戶大軍積極卡位，甚至連對風險偏好極為敏感的主力大戶與實戶群也紛紛進場積極布局，帶動整體融資餘額水位高漲，這波融資餘額已連六周增加，顯示投資人普遍看好台股表現。

統計近六周散戶積極追捧的標的，前15大包括：群創（3481）、華邦電、南亞科、友達、旺宏、毅嘉、南亞、穩懋、超豐、台玻、華通、富喬、可寧衛*、康舒、景碩等，含括記憶體、面板、PCB等，清一色都是市場曝光度最高的題材股。