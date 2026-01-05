快訊

美暫接手「治理」委內瑞拉 聯合國緊急會議商討

晶圓一哥四個新高加持…台股資金行情 上攻3萬點

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股市場樂觀今年指數將上探30,000點、最高挑戰35,000點中，市場專家看好，元月在資金行情、再加上台積電「四個新高」效應加持下，儘管中南美地緣風險驟升，但若無日圓、AI通膨等變數干擾，指數就將直攻30,000點大關。

根據台新、永豐、華南、富邦、統一等大型投顧分析，台股元月行情最值得注意的多空焦點，就是預計在15日登場的台積電（2330）新一季度法說會上，目前普遍看好有機會公布「四個新高」。首先，就是市場初步估計台積電去年第4季每股獲利有望達18元的歷史新高，而部分機構法人更進一步將預估值推上18.5至19元之間。

其次，就是2025年EPS將上修至64至66元間，2026年升至85元或更高的區間。再者，今年單季每股現金股利有望再增加至單季6元的水準。最後，目前外資、內資圈預估今年資本支出將來到500億至520億美元，部分大型機構進一步上至550億美元。

在其它的多空關鍵上，大型注人機構還看好將在6日登場的CES展上，預期輝達執行長黃仁勳在AI發展前景上的談話，將激勵台股多頭人氣；10日上市櫃公司將公布的去年12月營收，預期將維持年增的好表現。

還有13日開始，包括美股金融巨擘的摩根大通、花旗、富國等機構將揭開新一季美股超級財報周序幕，隔一周後，將由Netflix等接棒登場，目前華爾街大行看法維持正向，四大CSP的AI資本支出持續成長，將推動台股相關供應鏈人氣。

另外，每年12月至隔年2月的台股上漲機率高達八成、平均漲幅4.4%，主要是作夢或是展望行情起跑，加上農曆年前的新台幣資金寬鬆、以及外資買盤開始回流，將營造一波深受市場期待的資金行情。

不過，也有機構提醒，台股今年元月行情需留意的大事，首先，在於中南美局勢變化，以及日圓走勢，若開始大幅升值時，就需留意利差交易是否退場。

