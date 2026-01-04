快訊

金融業前11月大砍逾兩千億台股 壽險狂殺、操作轉保守了嗎？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
台股示意圖。（本報資料照片）
據金管會統計，金融三業2025年累計前11月淨減碼台股2,438億元，11月單月就占逾半數、達1,319億元，其中壽險大砍1,229億元最兇。12月台股強彈，市場料金融業將轉向獲利落袋與資本控管，年底操作偏防守，為2026年布局作準備。

⭐2025總回顧

據數據顯示，11月底金融三業國內外股票投資市值降到3兆8,688億元，月減5%，遠大於台股同月2.15%跌幅，顯示在市場對AI出貨動能疑慮起時，金融業已率先從台股退場。

以業別來看，銀行業操作最保守，11月僅小幅加碼10億元，明顯低於上月加碼34億元。銀行主管指出，年底前以穩定淨值為優先，不會擴大股市曝險，操作多屬技術性換股或略降部位，為跨年資本管理預作準備。

11月底銀行業台股未實現利益略降到4,971億元，仍維持史上次高水準。12月台股反彈4.8%，市場預期全年銀行業未實現利益仍高，有助推升淨值、穩定資本適足率，並支撐配息空間。

壽險業是11月最大賣股兇手，單月減碼1,229億元寫17個月最大，連三個月累計已減碼2,894億元；12月台股強彈，市場料壽險仍將積極賣股，鎖住股市機會財，衝高獲利，也降低2026年資本壓力。

券商11月同步轉為賣方，減碼99.5億元，終結連四個月加碼。11月單月金融三業淨減碼台股1,319億元。

累計前11月，銀行與券商各加碼428億元、440億元，但壽險業累計減碼已擴大到3,306億元，拖累金融三業前11月對台股淨減碼2,438億元，壽險業是最大賣壓。

海外市場來看，壽險11月也同步賣股，持有國外股票市值降到5,804億元，單月減碼美股214億元，呈現「台美股同步賣股」的防禦型配置。

12月美國續降息，台股又大漲，逼近三萬點的史上高點，金融圈預期金融業操作將更趨謹慎。

銀行以控制風險、維持未實現獲利為第一要務；壽險則續強調獲利落袋，降低2026年資本負擔；券商操作則可能因居高思危而賣股。

若拉長近三年來看，年底金融業也多偏向減碼操作，降低暴險部位，替2026年市場佈局預先整隊。一旦12月續賣股，全年賣股手筆有機會衝破3000億元，逼近2024年全年賣股近4000億元規模。

