AI續領2026投資 美、台、日及科技股最被法人看好

2025年AI概念股強勢推升美、台、日、韓股市屢創新高，同時美國聯準會連續三次採取預防性降息，亦為市場延續動能。然而，AI泡沫疑慮升溫，以及美國聯準會主席換人後的政策走向，會如何牽動2026年投資？「鉅亨買基金」表示，根據對近30家專業投資機構的最新調查顯示，超過96%認同「AI資本支出」仍是2026年最主要的成長引擎，多數也認同明年降息機率高，差別在降息幅度與節奏。至於資產及區域的投資機會，則以美股、科技、台灣、全球與日本最受看好。

「鉅亨買基金」每逢年底皆會邀集國內外重量級投資機構，針對隔年市場趨勢、政策變數與資產配置進行調查。今年受訪機構包括聯博、安聯、貝萊德、摩根、元大、富邦與國泰等近 30 家國內外投信投顧業者。「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，根據調查結果顯示，2026年的成長共識高度集中於企業端投資動能，其中「AI資本支出」的支持度明顯高於財政刺激與消費回溫，顯示多數機構更傾向相信，企業投資與科技升級將是支撐景氣循環的核心力量。

在通膨與降息議題上，張榮仁指出，多數機構已將「2026年會降息」視為基本情境，約近九成受訪者至少選擇一次預防性或循環式降息路徑，分歧主要集中在降息的速度與幅度。值得注意的是，機構對通膨的預期高度集中於2.5% 至3.5%區間，反映市場正逐步接受中度通膨成為常態，也意味投資邏輯將更著重企業獲利能力與現金流表現，而非單純仰賴寬鬆的貨幣環境。至於利率策略，各機構普遍認為投資機會主要集中在短、中天期債券，相對不看好長天期債券。

張榮仁分享，就產業與區域配置而言，美股仍是多數機構的核心配置市場，科技股則緊隨其後，顯示AI依然是最重要的投資主線。在區域布局上，除了全球股票外，台灣與日本亦被視為AI供應鏈擴散與資本支出外溢下的關鍵受益市場。從這份統計可以看出，多數重量級投資機構最看好的前四大資產(美股、科技股、台股及全球股票)，正呼應基金教母蕭碧燕所說的一軍基金。整體而言，股票仍是主要戰場，但配置邏輯已從全面追價，轉向聚焦能夠將成長有效轉化為獲利的產業與市場。

不過，張榮仁提醒，多數機構認為2026年景氣雖仍處於擴張區間，但已接近擴張後段，市場對政策變化與消息面的敏感度勢必提高。潛在黑天鵝風險包括AI投資動能是否放緩、地緣政治衝擊，或金融環境轉趨緊縮等因素，皆可能引發資產重新定價。

2026年投資環境仍具成長空間，但更考驗選股能力與資產配置的彈性。張榮仁建議，投資人可透過主動式基金參與2026年市場機會，藉由專業投資團隊依政經環境變化動態調整配置，更有機會掌握趨勢、創造超額報酬。