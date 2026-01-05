一周盤前股市解析／電力能源、衛星航太 吸睛

台股上周五（2日）開盤上漲53點，終場以長紅K上漲386點或1.33%作收，收在29,349點，再創歷史收盤新高，成交金額擴增至6,000億元以上。分析師指出，大盤再度改寫歷史新高，技術面延續多頭趨勢不變，建議續以熱門股參考短期均線變化、換股操作因應。

統一投顧協理陳晏平表示，傳中國大陸2026年擬採購輝達超過200萬顆H200晶片、美國向台積電核發美國晶片製造設備出口至中國大陸許可、CES將在1月6日開展、大立光8日及台積電15日將舉辦法說會，眾利多因素有望帶動台股再創新高，但中國大陸開發出LightGen的光子晶片挑戰輝達AI晶片、FedWatch顯示本月降息機率降至14.9%，預估指數高檔震盪盤堅。

操作建議維持分批布局業績題材股與AI相關族群為首選，聚焦AI概念股、台積電（2330）法說概念、材料升級或短缺概念、高速傳輸、PCB族群、電力能源相關、衛星航太、成衣製鞋及具高殖利率的金控股等族群。

台新投顧協理范婉瑜指出，2026年一開年資金有望回籠，題材股可望持續輪流表現，可布局漲價概念股，包括電器電纜、不銹鋼、記憶體，另外，台積電2奈米製程關鍵材料與耗材、光電類股也可留意。

第一金投顧協理黃奕銓認為，在CES、台積電法說陸續登場、加上外資歸隊，元月行情仍不看淡。近期類股輪動快速，漲多個股追高注意風險控管，看好台積電及績優AI權值股、記憶體、散熱、PCB、重電、營建、製鞋、特化等族群。