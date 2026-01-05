快訊

首波寒流明報到！今白天晴朗舒適 周三到周六晨低溫探5度以下

聽新聞
0:00 / 0:00

一周盤前股市解析／電力能源、衛星航太 吸睛

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（2日）開盤上漲53點，終場以長紅K上漲386點或1.33%作收，收在29,349點，再創歷史收盤新高，成交金額擴增至6,000億元以上。分析師指出，大盤再度改寫歷史新高，技術面延續多頭趨勢不變，建議續以熱門股參考短期均線變化、換股操作因應。

⭐2025總回顧

統一投顧協理陳晏平表示，傳中國大陸2026年擬採購輝達超過200萬顆H200晶片、美國向台積電核發美國晶片製造設備出口至中國大陸許可、CES將在1月6日開展、大立光8日及台積電15日將舉辦法說會，眾利多因素有望帶動台股再創新高，但中國大陸開發出LightGen的光子晶片挑戰輝達AI晶片、FedWatch顯示本月降息機率降至14.9%，預估指數高檔震盪盤堅。

操作建議維持分批布局業績題材股與AI相關族群為首選，聚焦AI概念股、台積電（2330）法說概念、材料升級或短缺概念、高速傳輸、PCB族群、電力能源相關、衛星航太、成衣製鞋及具高殖利率的金控股等族群。

台新投顧協理范婉瑜指出，2026年一開年資金有望回籠，題材股可望持續輪流表現，可布局漲價概念股，包括電器電纜、不銹鋼、記憶體，另外，台積電2奈米製程關鍵材料與耗材、光電類股也可留意。

第一金投顧協理黃奕銓認為，在CES、台積電法說陸續登場、加上外資歸隊，元月行情仍不看淡。近期類股輪動快速，漲多個股追高注意風險控管，看好台積電及績優AI權值股、記憶體、散熱、PCB、重電、營建、製鞋、特化等族群。

台積電 晶片

延伸閱讀

台積電法說會15日登場 聚焦2奈米與美日建廠進度

台積電ADR創新高市值衝1.657兆美元全球第6 逼近亞馬遜

AI資料中心的隱形戰場：千瓦級晶片功耗下的晶片層散熱關鍵

美股開年漲勢 晶片股撐場 台積電ADR股價攀歷史新高

相關新聞

晶圓一哥四個新高加持…台股資金行情 上攻3萬點

台股在市場樂觀今年指數將上探30,000點、最高挑戰35,000點中，市場專家看好，元月在資金行情、再加上台積電「四個新...

台股融資餘額攀17年高峰 15檔散戶追捧標的曝光

台股上周五（2日）創下歷史新高，隨指數表現亮眼，散戶大軍也積極追捧，帶動融資餘額攀至3,466.3億元17年半來波段高峰...

大盤一路創高 投資人大玩沖沖樂

台股元月行情起跑，在2026年首個交易日指數大漲386點、再創29,363點歷史新高，取得「開門紅」好采頭，伴隨美國消費...

10檔元月易漲難跌股搶鏡 萬潤、勤誠等吸引資金青睞

隨時序正式邁入2026年，台股迎來傳統的「元月效應」。據近十年大數據統計，台股在1月展現出強烈的季節性規律，計有台積電（...

AI、軍工、金融 盤面主流

台股2025年在AI應用持續興起、ETF鎖碼效應等有利因素推動，行情以歷史新高作收後，展望2026年，隨法人圈普遍看好指...

一周盤前股市解析／電力能源、衛星航太 吸睛

台股上周五（2日）開盤上漲53點，終場以長紅K上漲386點或1.33%作收，收在29,349點，再創歷史收盤新高，成交金...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。