陳正偉專欄／短線不追高 緊盯三指標

台股在AI產業強勁基本面的驅動下，加權指數維持多頭架構。然而，隨著指數屢創波段新高，許多投資人卻面臨「操作難度加大」的矛盾，這反映出當前市場特徵：多頭趨勢雖未改變，但短線震盪顯著加劇。由於基本面支撐強勁，大盤拉回空間相對受限，但在高檔區間內，急漲急跌頻率升高，不僅考驗持股信心，更考驗資金控管紀律。

這波行情並非僅靠資金堆砌。國發會公布2025年11月景氣對策信號，綜合判斷分數升至37分、連續亮出黃紅燈，距離紅燈僅一步之遙，顯示台灣經濟正處於穩健擴張軌道。結構上呈現明顯AI偏好，高效能運算、雲端服務需求強勁，帶動資通訊出口與投資；傳產復甦雖緩，但年底旺季仍推升批發零售動能。

展望2026年，全球利率環境預期由中性轉向偏寬鬆，搭配各國財政偏擴張與AI資本支出續強，景氣更可能呈現「不衰退、但有震盪」的常態。即便在2025年高基期的背景下，AI基礎設施的持續投入仍為企業獲利提供下檔支撐，支撐台股長線走勢。

然而，基本面佳不代表股價只漲不跌。短線警訊來自籌碼與技術面：近期月KD長期處於高檔鈍化，周KD也進入超買區，顯示強勢之餘回檔壓力正持續累積。

值得注意的是，近期融資餘額增幅高於指數漲幅，代表槓桿資金加速進場，籌碼穩定度下降。當槓桿使用過度，市場一有風吹草動易引發多殺多，相對地，等待浮額清洗後的拉回，往往是勝率更高的切入點。

操作上，建議以10日均線作為短線風控與加減碼主軸，同時觀察三項指標：融資是否續增、回檔量能是否快速萎縮、外資現貨是否轉為買超。若拉回伴隨量縮且融資降溫，通常代表籌碼轉趨乾淨，有利後續再攻。

策略上，指數站穩10日線且量能溫和，核心持股可續抱；若跌破10日線且二至三個交易日無法收復，宜適度降低槓桿與高波動部位，保留現金彈性，以應對可能的修正壓力。

從季節性觀察，近十年台股第1季上漲機率約70%，平均漲幅約2.77%，多數年分偏多，這種高勝率特徵，更凸顯了「利用回檔建立部位」的重要性。

布局方向建議以AI「硬體主升段」為核心：先進製程與先進封裝（CoWoS）、測試介面、伺服器組裝、PCB／CCL、電源與散熱等，受惠雲端資本支出與功耗提升，訂單能見度相對高。此外，搭配國防軍工族群，在地緣風險常態化下，國防支出朝提升方向推進，具政策支持與實質訂單能見度的個股，較容易在震盪盤中獲得資金青睞。

整體而言，多頭火種未熄，但籌碼偏熱之際更需冷靜，建議採取「不追高、拉回沿10日線分批布局」策略，在震盪中累積高確定性的趨勢部位，力求持盈保泰。

（作者是玉山投顧總經理）