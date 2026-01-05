快訊

首波寒流明報到！今白天晴朗舒適 周三到周六晨低溫探5度以下

聽新聞
0:00 / 0:00

AI、軍工、金融 盤面主流

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股2025年在AI應用持續興起、ETF鎖碼效應等有利因素推動，行情以歷史新高作收後，展望2026年，隨法人圈普遍看好指數將攻破3萬點大關，並預期晶圓代工、封測、PCB等AI供應鏈，以及國防軍工等內需、金融族群，將是盤面三大主流。

⭐2025總回顧

根據統計，台新、華南、統一、兆豐、富邦、群益、凱基、中信、永豐、第一金等大型投顧除預期台股將突破3萬點大關外，也分別推出各家機構看好的領漲主流股，包括PCB、散熱、ASIC、先進封裝、重電、國防軍工、人型機器人、金融、特用化材都獲得半數以上的機構青睞。

此外，半導體、晶圓代工、成衣製鞋、電源供應器、內需消費、生技醫療、光通訊、伺服器等族群，也都獲得許多機構的認同，主要集中在AI、軍工、金融三大族群上。

大型法人機構指出，AI基礎設施市場預計在2025至2030年將有40%以上的年複合成長率，且AI算力至2030年仍將供不應求，當中從輝達的Blackwell Ultra、Rubin到Feynman平台，以及AMD的MI350系列晶片，AI晶片與系統升級持續推進。

AI 晶圓代工 台股

延伸閱讀

AI資料中心的隱形戰場：千瓦級晶片功耗下的晶片層散熱關鍵

甲骨文現金吃緊有何解？外媒獻策：質押晶片籌措銀彈再買晶片

元首外交、軍工視察…金正恩今年公開活動131次 近9年之最

一周盤前股市解析／軍工、金融、重電 可留意

相關新聞

晶圓一哥四個新高加持…台股資金行情 上攻3萬點

台股在市場樂觀今年指數將上探30,000點、最高挑戰35,000點中，市場專家看好，元月在資金行情、再加上台積電「四個新...

台股融資餘額攀17年高峰 15檔散戶追捧標的曝光

台股上周五（2日）創下歷史新高，隨指數表現亮眼，散戶大軍也積極追捧，帶動融資餘額攀至3,466.3億元17年半來波段高峰...

大盤一路創高 投資人大玩沖沖樂

台股元月行情起跑，在2026年首個交易日指數大漲386點、再創29,363點歷史新高，取得「開門紅」好采頭，伴隨美國消費...

10檔元月易漲難跌股搶鏡 萬潤、勤誠等吸引資金青睞

隨時序正式邁入2026年，台股迎來傳統的「元月效應」。據近十年大數據統計，台股在1月展現出強烈的季節性規律，計有台積電（...

AI、軍工、金融 盤面主流

台股2025年在AI應用持續興起、ETF鎖碼效應等有利因素推動，行情以歷史新高作收後，展望2026年，隨法人圈普遍看好指...

一周盤前股市解析／電力能源、衛星航太 吸睛

台股上周五（2日）開盤上漲53點，終場以長紅K上漲386點或1.33%作收，收在29,349點，再創歷史收盤新高，成交金...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。