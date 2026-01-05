聽新聞
10檔元月易漲難跌股搶鏡 萬潤、勤誠等吸引資金青睞
隨時序正式邁入2026年，台股迎來傳統的「元月效應」。據近十年大數據統計，台股在1月展現出強烈的季節性規律，計有台積電（2330）、萬潤等十檔個股展現「易漲難跌」的特性，上漲次數落在七至八次不等。儘管近期法人對部分個股的操作出現分歧，但隨元月行情升溫，資金有機會重返這些高勝率標的。
根據法人機構統計，除關注上漲次數，夏普比率（Sharpe Ratio）也是衡量投資效益的關鍵指標。夏普比率代表投資人在承擔每一單位風險時，所能獲得的超額報酬；數值愈高，代表該資產在波動中「穩定上漲」的能力愈強。
這些個股的夏普值大致處於0.45以上，優於市場平均水準。其中，代工大廠緯創逾0.9，權王台積電也接近0.8，顯示這些個股在元月的表現不僅亮眼，且上漲趨勢相對穩定；相較之下，台股加權指數的長期夏普值於不同時期大致落在0.4至0.6之間。
統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等專家指出，緯創近十年1月上漲次數達八次，平均漲幅5.32％，受惠今年AI伺服器出貨量大幅提升，加上液冷散熱方案升級，獲利動能強勁。此外，散熱大廠勤誠、高速傳輸IC祥碩也同步受惠於算力基礎設施的全面升級。
台積電在元月則有七次上漲紀錄，平均漲幅5.01％。法人分析，2026年台積電2奈米製程將正式量產，且CoWoS先進封裝產能預計大幅擴增至12.5萬片，確保其在算力軍備競賽中的核心地位。相關設備大廠如萬潤、漢唐也隨其產能擴張迎來成長期。
從籌碼面觀察，雖然部分個股近十個交易日遭到法人調節，但大數據統計的資料顯示，隨著1月行情正式展開，市場可望轉向回補這些具備季節性優勢、強勁產業基本面的績優股。
