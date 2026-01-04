聯博：透過PRICE策略 因應股市漲高風險

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

聯博投信指出，在2026年，以美國為主的全球經濟仍有韌性，股市投資機會仍多，但需要更重視評價與波動風險，建議以美股為核心部位，搭配新興市場及其他成熟市場。

AI與科技類股帶領股市頻創新高，不少投資人居高思危，擔心股票過於昂貴。聯博投信建議，採取PRICE策略，來因應2026年波動的股市。P是指獲利能力（Profitability）。隨著總體經濟趨緩，應聚焦現金流穩健、具持續獲利能力的高品質公司，以提升組合韌性。

R是風險控管（Risk Mitigation），降低對少數大型科技股的集中度，搭配防禦與低波動類股，以平衡風險。I是收益（Income），高息股兼顧資本利得與現金流，強化抗通膨能力。

C是中國（China），聯博看好中國評價面、基本面、資金面逐漸改善，因此將陸股從短線交易升級為策略性配置。E是匯率（Exchange Rate），美元可能進一步走弱，有利非美資產，特別是新興市場與中國股債，可適度提高相關比重。

聯博投信預期，2026年美國經濟與企業獲利將仍相對穩健，通貨膨脹率約3%。歐洲通膨較低，已經反映在開啟降息循環上。中國大陸等新興市場則處在評價較具吸引力、基本面逐步修復的階段。

聯博投信認為，美股占MSCI全球指數七成，受惠於強勢的人工智慧（AI）與科技股，仍應是投資組合的核心持股。同時，投資人可以透過配置歐洲、新興市場與陸股，分散風險、爭取額外成長機會。

新興市場 科技股 通膨

相關新聞

低軌衛星迎來爆發 法人：台廠5檔相關供應鏈價量齊揚

隨著全球對通訊覆蓋與AI運算需求的激增，低軌衛星產業正迎來爆發式成長。在全球衛星發射量激增與技術規格升級的趨勢下，台灣相...

美國對委內瑞拉出手 台股高檔恐引出獲利賣壓

台股上周2026年第一個交易日再度繳出亮眼成績，指數於盤中刷新歷史新高紀錄，來到29363.43點，終場收在29349....

周線連二紅 樂觀氣氛持續拉升 台股三萬點指日可待

加權指數上周五上漲386點，收在29,349點，成交量約6,697億元，漲幅1.3%。籌碼面部分，三大法人買超190.6...

台積目標價 外資喊2,400

台積電股價2日收盤大漲2.3%至1,585元，再創歷史新高，市值衝上新台幣41兆元。展望後市，Aletheia資本公司已...

六大族群引爆2026多頭行情 群聯、華星光等市場聚焦

隨著全球AI熱潮持續升溫，台股在權值龍頭台積電頻創歷史新高帶動下，展現出強勁多頭韌性。法人預料，台積電15日法說會有望釋...

台股2026年開門紅 刷新五大紀錄 外資歸隊回補120億

台股昨（2）日開門紅，受惠外資回補120.1億元，由台積電為首的電子權值股領攻，終場漲386點收29,349點，並締造加...

