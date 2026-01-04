自2025年4月啟動回購 鴻海旗下FII已砸2.47億人民幣進行庫藏股

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

鴻海（2317）4日補充公告重要子公司富士康工業互聯網（FII）股份回購進展，FII累計回購公司股份9,319,897股，占公司目前總股本0.05%。使用資金總額人民幣2.47億元(約新台幣11億元)。

鴻海表示，截至2025年12月31日，公司通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式累計回購公司股份9,319,897股，占公司目前總股本0.05%，回購最高價格人民幣63.40元/股，回購最低價格人民幣18.40元/股，使用資金總額人民幣247,075,625.95元（不含交易佣金、過戶費等交易費用）。

FII在2025年4月時，股價大約落在20元之下，但到2025年12月31日時，已回升到62.05元。

鴻海在2025年4月14日公告中指出，旗下富士康工業互聯網股份有限公司以集中競價交易方式回購股份事宜，本次回購資金總額不低於人民幣5億元，不超過人民幣10億元，本次回購股份的價格為不超過人民幣20.00元/股，回購期限則自公司股東大會審議通過本次回購股份方案之日起不超過12個月。

FII當時指出，基於對公司未來發展前景的信心及對公司長期價值的認可，為維護廣大股東利益，增強投資者信心，在綜合考慮公司財務狀況以及未來的盈利能力的情況下，依據相關規定，公司擬通過集中競價交易方式進行股份回購，用於註銷以減少註冊資本。

富士康 鴻海 FII 人民幣

