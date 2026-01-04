美國對委內瑞拉出手 台股高檔恐引出獲利賣壓

快訊

記者藍鈞達／台北即時報導
美國對委內瑞拉動武，法人分析，本周金融市場會有震盪，台股又在高點，要嚴防獲利了結賣壓。圖／本報資料照片

台股上周2026年第一個交易日再度繳出亮眼成績，指數於盤中刷新歷史新高紀錄，來到29363.43點，終場收在29349.81點，上漲386.21點，漲幅1.33%；不過，美國對委內瑞拉動武，抓捕總統馬杜洛夫婦，法人分析，本周金融市場會有震盪，台股剛好又在高點，要嚴防獲利了結賣壓趁勢出籠。

法人動向上，外資與自營商連袂買超台股，外資單周回補254.81億元，連2周站在買方，自營商買超169.02億元，已連續6周回補台股，僅有投信法人連續2周調節124.8億元，三大法人上周合計買超299.04億元。

永豐金證券表示，台股走勢明顯加快，又遠離季線，所以需要提防技術面回檔。

不過。保德信市值動能50 ETF(009803)經理人楊立楷指出，台股仍有望續創新高，主要受惠AI需求有增無減，也推升台灣企業產能，預估2026年台股企業獲利將延續雙位數高速成長。

楊立楷說明，6日至9日將在拉斯維加斯舉行CES，根據主辦單位預估，本次吸引約13萬名與會者、4500家廠商參展，且隨著AI持續發展，本屆CES以「AI Forward」為主題，反映出AI已不只停留在概念驗證階段，而是正式走向新的應用面與商業化階段，本次CES展主題可預期人工智慧、智慧家居、綠色科技及車用技術將為焦點，並釋出AI落地與新應用的最新趨勢，而這些需求面將直接影響封裝、PCB、光通訊與記憶體等產業的拉貨節奏，進而激勵台廠供應鏈股價的表現空間。

永豐金證認為，台股一路挺進29300點，超乎預期，而台股走勢與美國分歧，以外資逐漸參與的角度看，預期台股超漲的部分會遭遇外遭籌碼壓力。此外，川普關稅宣判在即，又是市場不確定性因素，不如觀望變化再做行動。

然而，法人也說，AI發展的長線趨勢並無變化，但短線包括委內瑞拉事件及其他干擾因素，應稍事休息才有表現，現在指數遠離季線，應保持冷靜，不要追價。本週指數區間看28500點至29900點。

