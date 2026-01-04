低軌衛星迎來爆發 法人：台廠5檔相關供應鏈價量齊揚

隨著全球對通訊覆蓋與AI運算需求的激增，低軌衛星產業正迎來爆發式成長。在全球衛星發射量激增與技術規格升級的趨勢下，台灣相關供應鏈有望迎來價量齊揚的成長機會，其中包含昇達科（3491）、萊德光電-KY（7717）、啟碁（6285）、華通（2313）、台光電（2383）等五檔有望營運增溫。

根據最新產業數據顯示，全球低軌衛星龍頭SpaceX旗下的星鏈在2025年第4季發射量達到971顆，不僅較前一季成長超過三成，更創下單季發射量的歷史新高 。累計2025全年發射量已達3,207顆，年增率高達61.8%。

除傳統的通訊補足功能外，「太空資料中心」成為推升產業規模的新動能 。因應AI運算對能源的高度依賴與地面能源瓶頸，包含新創公司Starcloud在內的業者已開始嘗試在軌道上運行高效能GPU。研究指出，即便計入發射費用，太空能源成本預估可比地面方案低10倍，預期十年後多數新建資料中心將轉向太空部署。

產業發展的另一大關鍵在於發射成本的優化。SpaceX預計於2026年推出的第3代星艦，運載能力將突破100噸，並實現完全重複使用。屆時，每公斤發射成本有望從數千美元降至數百美元，甚至目標達到200美元以下。成本的驟降將大幅降低建網門檻，使衛星通訊由高成本應用走向商業化普及。

法人指出，高頻通訊元件方面，隨著頻寬與頻段的提升，昇達科 與萊德光電-KY的衛星營收佔比持續增加，2026年預估可達60%至70%。

地面通訊設備上，使用人數的增加帶動終端設備需求，啟碁作為寬頻設備大廠，後市持續看好。而PCB與關鍵材料具備高信賴性生產能力的華通及台光電，在產品設計機密性與東南亞產能優勢下，被視為產業首選。

整體而言，低軌衛星產業已從基礎設施建設期邁入應用爆發期，隨著發射規模擴大與太空運算新商機成形，供應鏈出貨動能將持續提升。