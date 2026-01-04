周線連二紅 樂觀氣氛持續拉升 台股三萬點指日可待

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

加權指數上周五上漲386點，收在29,349點，成交量約6,697億元，漲幅1.3%。籌碼面部分，三大法人買超190.6億元，其中外資現貨買超120.1億元，期貨淨空單減少1,905口至23,154口；投信賣超41.9億元，自營商買超112.3億元。上周台股上漲793點，漲幅2.7%，周線連二紅。

永豐期貨指出，大跳之後還有更大的跳，台股延續去年底強勢拉升的節奏，上周五盤勢在早盤先消化連日上漲後的獲利了結賣壓，指數回檔幅度受控並迅速完成換手站穩，隨著美指期由低檔震盪轉為緩步拉升，盤中買盤同步回流，推動指數走出典型的先蹲後跳，內外因素形成正向共振，使整體結構更為紮實，盤面主軸持續由權值股領軍，其中台積電在買盤支持下再度上攻，股價再創收盤新天價，走勢直逼1,600元整數關卡，也同步帶動加權指數改寫收盤歷史新高，顯示行情不是單純盤中拉抬，而是具備實質定價意義，使台股在2026年第一個交易日就明確將目標指向三萬點關卡。

永豐期貨表示，從資金面觀察，2日上漲動能來源多元，除了三大法人維持偏多操作外，去年報告中已反覆提及的壽險資金，也在上周五正式由賣轉買，開始成為具規模的買盤來源，這類長線資金在高檔進場，對盤勢的意義在於替指數高位區間建立承接基礎並降低震盪失控風險，而非僅追逐短線波動。展望後市，市場焦點將逐步轉向台積電即將登場的法說會，以及農曆年前的資金布局，在權值股維持穩定、美股不出現明顯反轉、內資與長線資金接手的前提下，台股即便高檔震盪，偏多架構仍具延續性，三萬點指日可待。

