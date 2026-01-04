台積電ADR創收盤新高 法人：台股挾題材基本面動能

台股2日上漲386.21點，收在29349.81點，創收盤新高。美股費半指數勁揚逾4%，台積電ADR上漲逾5%，收在319.61美元，創收盤新高；法人表示，在題材和基本面動能推升下，台股可望延續盤堅走勢，不預設高點。

隨著台積電股價再創1585元天價，上漲35元，台股2日站上29000點整數關卡，收在29349.81點，創收盤新高，上漲386.21點；台股上週上漲793.79點，漲幅約2.78%。

美股主要指數2日多數收漲，道瓊工業指數上漲319.1點，漲幅0.66%；標準普爾500指數上漲12.97點，漲幅0.19%；那斯達克指數下跌6.36點，跌幅0.03%；費城半導體指數上漲284.342點，漲幅4.01%。

台積電美國存託憑證（ADR）上漲15.72美元，漲幅5.17%，收在319.61美元，創收盤新高。據companiesmarketcap統計，台積電市值攀高至1.657兆美元，超越Meta及博通（Broadcom），市值排名躍居全球第6位。

分析師王兆立表示，美國處於降息循環週期，對於市場資金面具正面效益。此外，台股在題材和基本面兩大動能推升下，可望維持驚驚漲走勢，投資人不須預設指數高點。

在題材面，王兆立指出，美國消費性電子展（CES）將於1月6日至9日在拉斯維加斯登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰兩大巨頭將發表主題演講，可望為人工智慧（AI）題材加溫。

王兆立說，台北國際電玩展將於1月29日至2月1日在南港展覽館登場，世界行動通訊大會（MWC）預計於3月初在西班牙舉行，都可望帶動遊戲和網通等相關題材升溫。

王兆立表示，2026年台灣經濟成長率將逾3%，除AI持續強勁成長，消費電子及車用市場在經過2年修正後，也有機會逐步復甦。

王兆立指出，台積電將於1月15日召開法人說明會，是市場關注的焦點，預期應可釋出正面消息，2026年在AI強勁需求帶動下，業績可望再創歷史新高。