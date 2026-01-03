快訊

下周台股30K來了？台積電鉅額交易驚現新天價 市值躍世界第六大企業

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台積電（2330）盤後鉅額交易2日悄悄刷新歷史新高價達1,670元。圖／路透
台積電（2330）盤後鉅額交易2日悄悄刷新歷史新高價達1,670元。圖／路透

台積電（2330）盤後鉅額交易2日悄悄刷新歷史新高價達1,670元。隨著台積電現貨周五大漲35元至歷史新猷的1,585元，鉅額配對交易也出現9張、成交金額1,503萬元的1,670元新高價天花板。法人分析，換算該鉅額交易與現貨收盤價的溢價差，加權指數仍有約700點上漲空間，台股可望挑戰30,000點大關。

⭐2025總回顧

台積電1,670元的盤後鉅額配對交易價，為史上首次出現1,650元以上價格，同時劍指1,700元整數關卡。回顧台積電鉅額成交在1,600元以上的紀錄，第二名為2025年10月30日的1,649.25元、第三名為也是去年的12月30日1,610元，第四名則是去年10月23日的1,600元。

美股本周五收盤費半指數大漲4.01％，表現領先其他三大主要指數，主要受惠台積電ADR跳空大漲5.17％至319.61美元，盤中更一度衝上321.59美元，股價刷新歷史高之餘，全球市值排行也前進兩名至世界第6大公司。法人指出，台積電ADR相較於台股現貨的溢價幅度逾20％，也使下周一（5日）台股開盤持續衝鋒的行情可期。

統計資料顯示，台積電2日盤後鉅額交易共有9筆配對，總成交股數為528,720股、總成交金額約為8.27億元，價格上下區間介於1,670元至1,540.47元之間，加權平均價格落在1,564.41元，微幅低於現貨收盤價。

台積電 台股 美股

台股2026年開門紅 刷新五大紀錄 外資歸隊回補120億

法說連發 台股有望續攻

台積衝天價 法說行情暖身

一周熱門零股／0050、群創、華邦電 人氣旺

下周台股30K來了？台積電鉅額交易驚現新天價 市值躍世界第六大企業

台積電（2330）盤後鉅額交易2日悄悄刷新歷史新高價達1,670元。隨著台積電現貨周五大漲35元至歷史新猷的1,585元...

金居公布去年11月獲利後 法人估今年EPS突破10元

金居（8358）近期公布去年10-11月自結獲利，稅前淨利率持續優化，並優於期中，法人機構表示，可見HVLP3銅箔出貨逐...

台股2026年開門紅 刷新五大紀錄 外資歸隊回補120億

台股昨（2）日開門紅，受惠外資回補120.1億元，由台積電為首的電子權值股領攻，終場漲386點收29,349點，並締造加...

法說連發 台股有望續攻

台股年後各路買盤回籠，昨（2）日延續驚驚漲走勢。法人指出，大立光、台積電、南亞科等重量級指標公司將自元月5日起陸續舉行法...

台積衝天價 法說行情暖身

台積電1月15日將舉行法說會，法說會行情提前暖身，昨（2）日股價開高走高，終場衝上1,585元，以最高價作收，上漲35元...

ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N 帶勁

台股不甩美股耶誕假期過後交投清淡，由權王等大型電子股領漲，本周沿5日線持續盤高，改寫新里程碑，追蹤台股標的為主的指數投資...

