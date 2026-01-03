快訊

寒流冰雪奇緣！負1.2 ℃「武陵農場」藤花園化身冰晶宮超美

近年勞退基金收益驚人 愈來愈多人「捨不得一次領」

古天樂驚傳病倒！宣傳「尋秦記」操到送醫　同劇女星也喊累

金居公布去年11月獲利後 法人估今年EPS突破10元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

金居（8358）近期公布去年10-11月自結獲利，稅前淨利率持續優化，並優於期中，法人機構表示，可見HVLP3銅箔出貨逐月增長，產品結構優化對金居獲利率的挹注，上修2025年每股獲利（EPS）至4.2元。

⭐2025總回顧

分析師並指出，展望2026、2027年金居營運，由於AI新平台算力更強大，PCB設計在高速傳輸及訊號低延遲性將再升級，銅箔扮演訊號傳遞的媒介，將全面升級至HVLP4；金居抓準趨勢，調整產線，成為HVLP4銅箔首波重點供應商。

由於HVLP4生產時間較長、且良率低，對具有生產高端銅箔業者的產能將產生大量的消耗，因此高階銅箔的加工費將較過去標準銅箔高出倍數以上的價格，加上預期今年第2、3季可能出現短缺，而不排除有漲價空間下，預估金居2026年EPS為10元，獲利年成長138.4%。

金居

延伸閱讀

台光電、南電 權證選中長天期

德宏去年11月 EPS 0.03元

PCB與記憶體橫掃嗨翻天 這ETF登近一月及近一季績效雙冠王

台積電南京廠獲許可 法人估今年 EPS 80~85元間

相關新聞

金居公布去年11月獲利後 法人估今年EPS突破10元

金居（8358）近期公布去年10-11月自結獲利，稅前淨利率持續優化，並優於期中，法人機構表示，可見HVLP3銅箔出貨逐...

台股2026年開門紅 刷新五大紀錄 外資歸隊回補120億

台股昨（2）日開門紅，受惠外資回補120.1億元，由台積電為首的電子權值股領攻，終場漲386點收29,349點，並締造加...

法說連發 台股有望續攻

台股年後各路買盤回籠，昨（2）日延續驚驚漲走勢。法人指出，大立光、台積電、南亞科等重量級指標公司將自元月5日起陸續舉行法...

台積衝天價 法說行情暖身

台積電1月15日將舉行法說會，法說會行情提前暖身，昨（2）日股價開高走高，終場衝上1,585元，以最高價作收，上漲35元...

ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N 帶勁

台股不甩美股耶誕假期過後交投清淡，由權王等大型電子股領漲，本周沿5日線持續盤高，改寫新里程碑，追蹤台股標的為主的指數投資...

一周熱門零股／0050、群創、華邦電 人氣旺

台股本周焦點在於輝達H200的中國客戶需求強勁、經濟數據等多空因素，雖美股進入年底長假，但台股在內資主導下，行情再創歷史...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。