快訊

寒流冰雪奇緣！負1.2 ℃「武陵農場」藤花園化身冰晶宮超美

近年勞退基金收益驚人 愈來愈多人「捨不得一次領」

古天樂驚傳病倒！宣傳「尋秦記」操到送醫　同劇女星也喊累

台股2026年開盤首日創新高 國銀估AI需求帶動台股正向發展

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
台股2026年元月收盤就創下新高，2日盤中一度來到29363.43高點，最終收在29,349.81點。截圖自Google。
台股2026年元月收盤就創下新高，2日盤中一度來到29363.43高點，最終收在29,349.81點。截圖自Google。

台股2026年元月收盤就創下新高，2日盤中一度來到29363.43高點，最終收在29,349.81點，後市走勢如何？本國銀行分析，展望2026年，伺服器代工業者的產能擴增、AI晶片供不應求，將支撐台灣出口動能，支持台股持續正向發展。

⭐2025總回顧

國泰世華銀行指出，隨著輝達GB300伺服器去年第三季開始出貨，台灣OEM（AI伺服器組裝廠）營收再大幅成長，預估2026年受惠於伺服器代工業者的產能擴張、輝達Vera Rubin伺服器將於下半年量產、ASIC伺服器需求亦同步增加，加上美國CSP業者仍在擴大資本支出，三大利多趨勢將促成OEM廠營收續成長，營收總和仍可達28％，上看18兆元。

此外，台積電（2330）2026年營收表現預估亦保持亮眼，在AI作為台灣出口動能的重要性日益提升之下，AI伺服器組裝商、晶圓代工的強勁營收展望將支撐台灣今年出口，國泰世華銀行對今年出口成長樂觀看待。由於AI伺服器規格要求嚴苛，若輝達要如期量產新一代AI平台，必須與供應商從設計階段就深度合作，保障了與輝達合作密切的台灣電子業者訂單穩定性與成長，將支持台股正向發展 。

台北富邦銀行則指出，亞洲電子供應鏈場持續受惠AI熱潮相關訂單需求，使新亞科技產業鏈訂單滿載，而台灣受惠於AI需求供養，相關企業訂單持續增長，帶動台股維持強勁上行動能，對台股短期展望為正向。

伺服器 AI 台股

延伸閱讀

台股2026年開門紅 刷新五大紀錄 外資歸隊回補120億

法說連發 台股有望續攻

黃仁勳本月來台再現「兆元宴」 總部案春節前可望與北市簽約

成長型資產 2026年投資主軸

相關新聞

金居公布去年11月獲利後 法人估今年EPS突破10元

金居（8358）近期公布去年10-11月自結獲利，稅前淨利率持續優化，並優於期中，法人機構表示，可見HVLP3銅箔出貨逐...

台股2026年開門紅 刷新五大紀錄 外資歸隊回補120億

台股昨（2）日開門紅，受惠外資回補120.1億元，由台積電為首的電子權值股領攻，終場漲386點收29,349點，並締造加...

法說連發 台股有望續攻

台股年後各路買盤回籠，昨（2）日延續驚驚漲走勢。法人指出，大立光、台積電、南亞科等重量級指標公司將自元月5日起陸續舉行法...

台積衝天價 法說行情暖身

台積電1月15日將舉行法說會，法說會行情提前暖身，昨（2）日股價開高走高，終場衝上1,585元，以最高價作收，上漲35元...

ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N 帶勁

台股不甩美股耶誕假期過後交投清淡，由權王等大型電子股領漲，本周沿5日線持續盤高，改寫新里程碑，追蹤台股標的為主的指數投資...

一周熱門零股／0050、群創、華邦電 人氣旺

台股本周焦點在於輝達H200的中國客戶需求強勁、經濟數據等多空因素，雖美股進入年底長假，但台股在內資主導下，行情再創歷史...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。