台股2026年開盤首日創新高 國銀估AI需求帶動台股正向發展
台股2026年元月收盤就創下新高，2日盤中一度來到29363.43高點，最終收在29,349.81點，後市走勢如何？本國銀行分析，展望2026年，伺服器代工業者的產能擴增、AI晶片供不應求，將支撐台灣出口動能，支持台股持續正向發展。
⭐2025總回顧
國泰世華銀行指出，隨著輝達GB300伺服器去年第三季開始出貨，台灣OEM（AI伺服器組裝廠）營收再大幅成長，預估2026年受惠於伺服器代工業者的產能擴張、輝達Vera Rubin伺服器將於下半年量產、ASIC伺服器需求亦同步增加，加上美國CSP業者仍在擴大資本支出，三大利多趨勢將促成OEM廠營收續成長，營收總和仍可達28％，上看18兆元。
此外，台積電（2330）2026年營收表現預估亦保持亮眼，在AI作為台灣出口動能的重要性日益提升之下，AI伺服器組裝商、晶圓代工的強勁營收展望將支撐台灣今年出口，國泰世華銀行對今年出口成長樂觀看待。由於AI伺服器規格要求嚴苛，若輝達要如期量產新一代AI平台，必須與供應商從設計階段就深度合作，保障了與輝達合作密切的台灣電子業者訂單穩定性與成長，將支持台股正向發展 。
台北富邦銀行則指出，亞洲電子供應鏈場持續受惠AI熱潮相關訂單需求，使新亞科技產業鏈訂單滿載，而台灣受惠於AI需求供養，相關企業訂單持續增長，帶動台股維持強勁上行動能，對台股短期展望為正向。
