台股2026年開門紅 刷新五大紀錄 外資歸隊回補120億

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股2日開門紅，受惠外資回補120.1億元。聯合報系資料照
台股昨（2）日開門紅，受惠外資回補120.1億元，由台積電（2330）為首的電子權值股領攻，終場漲386點收29,349點，並締造加權指數、上市電子股指數、台指期、上市及上市櫃市值、台積電股價及市值同步登頂等五大紀錄。

三大法人昨日合計買超190.6億元，其中，外資買盤年後歸隊，反手回補120.1億元，是耶誕節後最多，主要敲進華邦電、緯創、力積電、南亞科、台達電、鴻海等。外資在台指期留倉淨空單減少1,905口至23,154口。

台股締造五大紀錄
投信昨日續賣41.9億元，連六賣，累計調節224.1億元；對於短線行情相當敏感的自營商由賣轉買超112.3億元，其中，自行買賣部位更大買59.6億元，自11月下旬以來偏多操作趨勢不變；八大公股券商逢高出脫58.8億元，連六賣。

美股2025年最後一個交易日市況清淡，四大指數同步收低，但台股昨日開紅盤氣勢如虹，在台積電、聯發科、台達電、日月光投控、廣達等權值股領漲，配合記憶體、封測、被動元件、台積電供應鏈等族群攜手點火下，收高檔紅K，成交量放大至6,697億元，近27個交易日最高，呈量價齊揚格局。

櫃買市場同樣表現不俗，拉出連九紅，帶量續創波段新高，終場漲1.7點收278點。

台股昨日改寫五大新紀錄，首先，加權指數盤中最高29,363點、收29,349點，持續創高。其次，上市電子股指數盤中攻至1,769.2點、收1,768.5點，改寫歷史新高。第三，台指期盤中最高漲至29,500點、收29,473點，締造歷史新猷。第四，集中市場市值續增至95.6兆元、上市櫃合計市值103兆元，續寫歷史高點。第五，台積電股價收1,585元、市值41.1兆元，連日打破新紀錄。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、群益投顧董事長蔡明彥、台新投顧副總經理黃文清等市場名師看法，台股後市可望延續高檔震盪盤堅走勢，主因在於AI供應鏈展望仍佳，帶動企業獲利上修，加上外資回歸後資金動能充沛，但需留意漲多拉回的短期波動，操作應更重視選股與族群輪動。

