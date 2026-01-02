上市市值上周達突破95兆元 光電股暴漲6.76%稱霸
根據臺灣證券交易所統計，1月2日發行量加權股價指數收盤為29,349.81點，較上周(2024年12月26日)的28,556.02點上漲793.79點，漲幅約為2.78%，台灣50指數收盤為26,496.80點，較上周的25,563.03點上漲933.77點，漲幅約為3.65%，寶島股價指數收盤為32,755.41點，較上周的31,877.97點上漲877.44點，漲幅約為2.75%。
產業別指數方面，漲幅以光電類指數上漲6.76%為最大，跌幅以油電燃氣類指數下跌3.63%為最大，未含金融類指數上漲784.33點，漲幅約為3.12%，未含電子類指數下跌163.00點，跌幅約為0.83%，未含金融電子類指數下跌154.32點，跌幅約為1.13%。
本周集中交易市場總成交金額為2兆1,554.06億元，全體上市股票成交金額為1兆9,990.44億元，股票成交量周轉率為2.70%，各產業上市股票交易情形如下：
成交金額前三名為：第一名，半導體類8,822.64億元，占全體上市股票交易金額44.13%。
第二名，電子零組件類2,829.52億元，占全體上市股票交易金額14.15%。
第三名，電腦及周邊設備類1,694.64億元，占全體上市股票交易金額8.48%。
成交量周轉率前三名產業為：第一名，綠能環保類19.15%。第二名，光電類13.47%。第三名，玻璃陶瓷類7.29%。
累計今年年初開盤迄今共1個交易日，集中市場總成交金額為6,680.47億元，市場日平均成交金額為6,680.47億元，股票成交量周轉率為0.76%，股票日平均成交量周轉率為0.76%。
115年1月2日全體上市公司市場總值為新台幣95兆6,121.23億元，較上周(114年12月26日)市值93兆343.94億元增加2兆5,777.29億元，增幅約為2.77%。
(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本周最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)
